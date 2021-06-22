В Краснодаре открылась выставка венецианских масок

Краснодарский край

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В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 22 июня открылась выставка венецианских масок

Экспозиция получила название «Венецианский карнавал». Представлено 60 оригинальных изделий, созданных отечественными и итальянскими мастерами. Кроме того, можно будет увидеть винтажные маски.

Посетить выставку «Венецианский карнавал» жители и гости города смогут до 25 июля по адресу: улица Рашпилевская, 32. График работы — со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00. Стоимость билетов от 200 до 250 рублей.

Сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. Так, в Муниципальном концертном зале работает выставка акварелей «Концерт № 9». В музее имени Коваленко открылась выставка фотохудожников.

В пространстве Plague Space работает экспозиция DEZICIONS немецких авторов Пауля Барша и Тильмана Хорнига, в основе которой лежит плакат с фотографией легенды рок-н-ролла Фрэнка Заппы.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар

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