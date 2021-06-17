В Краснодаре открылась выставка репродукций работ Бэнкси

Краснодарский край

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В Краснодарском выставочном зале 17 июня открылась экспозиция репродукций работ андеграундного художника стрит-арта из Великобритании Бэнкси

На выставке «Бэнкси. Анонимный провокатор» представлены более 90 работ — полотна, фотографии, постеры и копии уличных граффити, мультимедийный контент. Также для зрителей создадут различные инсталляции и фотозоны.

Настоящее имя и происхождение художника неизвестны, вокруг его биографии ведется много споров. Тем не менее он смог провести четыре персональных выставки. Благодаря остросоциальной тематике своих рисунков Бэнкси быстро обрел популярность сначала в Англии, а затем и во всем мире.

5 октября 2018 года на аукционе Sotheby’s с молотка ушла картина «Девочка с воздушным шаром» — авторская копия одноименного граффити 2002 года. Сразу же после окончания торгов лот частично прошел через шредер, встроенный в раму. Результат перформанса стал новым арт-объектом, получив название «Любовь в мусорной корзине».

Выставку «Бэнкси. Анонимный провокатор» можно посетить до 25 июля по адресу: улица Рашпилевская, 32. Возрастное ограничение — 18+. График работы: вторник-воскресенье с 12:00 до 20:00.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар

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