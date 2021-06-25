В Краснодаре открылась выставка натюрмортов «Тихая жизнь»

Краснодарский край

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В Краснодарском музее имени Коваленко 25 июня открылась фондовая выставка «Тихая жизнь»

Экспозиция познакомит с живописными натюрмортами из коллекции музея. Представлено 50 произведений, созданных в XVII-XXI веках.

Посетители увидят работы Яна ван Гейсума, Питера Класа, Сергея Судейкина, Ильи Машкова, Петра Кончаловского и Ольги Розановой, Мартироса Сарьяна, Евсея Моисеенко, Гелия Коржева, Аркадия Пластова, Дмитрия Жилинского, Дмитрия Налбандяна, а также Надежды Калугиной, Натальи Маричевой, Давида Двоскина, Гайка Аветисяна, Владимира Андрющенко, Василия Медведовского, Алексея Паршкова, Игоря Пугача, Нальби Бугашева.

Выставка будет работать до 29 августа по адресу — улица Красная, 13. Стоимость билета от 30 до 200 рублей.

Сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. Так, в Муниципальном концертном зале работает выставка акварелей «Концерт № 9». В музее имени Коваленко открылась выставка фотохудожников и венецианских масок.

В пространстве Plague Space работает экспозиция DEZICIONS немецких авторов Пауля Барша и Тильмана Хорнига, в основе которой лежит плакат с фотографией легенды рок-н-ролла Фрэнка Заппы.

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В Краснодаре открылась выставка натюрмортов «Тихая жизнь»
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