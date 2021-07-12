В Краснодаре открылась выставка пейзажей «Цвет Аревахача»

Событие приурочено к 90-летию со дня рождения художника Георгия Петросяна. Представлено 36 живописных и графических работ, в основном это пейзажи, главной темой которых стала природа Армении.

В своих работах Петросян воспевает Араратскую долину, Аракс и Арарат. Кроме того, посетители смогут увидеть несколько портретов, в своем творчестве художник постоянно обращался к образам родных и близких.