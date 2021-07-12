В Краснодаре открылась выставка пейзажей «Цвет Аревахача»
В Краснодарском музее им. Коваленко 10 июля открылась выставка «Цвет Аревахача»
Событие приурочено к 90-летию со дня рождения художника Георгия Петросяна. Представлено 36 живописных и графических работ, в основном это пейзажи, главной темой которых стала природа Армении.
В своих работах Петросян воспевает Араратскую долину, Аракс и Арарат. Кроме того, посетители смогут увидеть несколько портретов, в своем творчестве художник постоянно обращался к образам родных и близких.
Выставка будет работать до 1 августа по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 150 рублей.
Сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. Так, в музее имени Коваленко работает выставка венецианских масок и фондовая экспозиция натюрмортов «Тихая жизнь».
В пространстве Plague Space работает выставка DEZICIONS немецких авторов Пауля Барша и Тильмана Хорнига, в основе которой лежит плакат с фотографией легенды рок-н-ролла Фрэнка Заппы.