В Краснодаре откроется фотовыставка «100 чудес света»

Краснодарский край

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В Краснодарском выставочном зале 2 июля откроется международная выставка фотографии «100 чудес света»

Экспозиция представлена в рамках проекта питерского арт-центра в Периных рядах. Посетители увидят 100 фотографий, раскрывающих неповторимость окружающего мира.

Как сообщает пресс-служба выставочного зала, работы авторов из России, Германии, Бельгии, Индии, США, Австралии, Индонезии и других стран «перенесут зрителей от пещеры Вайтомо к берегам реки Тинто, познакомят с причудливыми обитателями Галапагосских островов, согреют теплом экзотических стран».

Выставка будет работать до 1 августа по адресу: улица Рашпилевская, 32. Время работы — со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00. Стоимость билетов от 150 до 250 рублей. Экспозиция доступна всем посетителям без возрастных ограничений.

Как писали Юга.ру, сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. Так, в музее имени Коваленко открылась выставка венецианских масок и фондовая экспозиция натюрмортов «Тихая жизнь».

В пространстве Plague Space работает выставка DEZICIONS немецких авторов Пауля Барша и Тильмана Хорнига, в основе которой лежит плакат с фотографией легенды рок-н-ролла Фрэнка Заппы. А накануне в галерее «Арт-союз» открылась выставка Марии Самолетовой «Там, где всегда хорошо».

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар

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