В Краснодаре открылась выставка «Как прекрасен этот мир»

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском выставочном зале 20 июля открылась живописная экспозиция Галины Тимошенко «Как прекрасен этот мир»

На персональной юбилейной выставке представлено около 70 работ автора. В своих произведениях Тимошенко изображает горы Кавказа, крымские и кубанские пейзажи, виды Санкт-Петербурга и Суздаля. Автор работает в технике реалистичной масляной живописи, пишет портреты и натюрморты, однако предпочтение отдает пейзажному жанру.

Как сообщили в пресс-слубе выставочного зала, своими картинами Галина Тимошенко признается в любви к природе, напоминает каждому, что мир вокруг прекрасен.

Выставка «Как прекрасен этот мир» будет работать до 1 августа со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00 по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей.

Сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. Так, в музее имени Коваленко работает выставка венецианских масок, фондовая экспозиция натюрмортов «Тихая жизнь» и выставка «Цвет Аревахача», приуроченная к 90-летию со дня рождения художника Георгия Петросяна.

В Краснодарском выставочном зале можно посетить экспозиции «100 чудес света» и «Бэнкси. Анонимный провокатор».

В арт-пространстве Plague Space работает выставка художника из Лондона Боры Акинчитурка The Forcefield.

Выставки Искусство Краснодар Музеи

Новости

«Независимая политика в России ведёт к арестам». Суд оставил Андрея Пивоварова в СИЗО Краснодара еще на три месяца
В Краснодаре возобновят ежедневные рейсы в Стамбул
В Краснодаре открылась выставка «Как прекрасен этот мир»
В Краснодаре доставщик пиццы плюнул в инспектора ДПС. На него завели два административных дела
В Краснодар приедет мобильная прачечная, в которой можно бесплатно постирать любые вещи
Центр Краснодара остался без холодной воды из-за повреждения трубопровода

Лента новостей

«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
Вчера, 13:12
«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
Интервью с Екатериной Шульман
Сеть глэмпингов и новые маршруты для туристов
19 июля, 15:30
Сеть глэмпингов и новые маршруты для туристов
Что, как и когда построят на «Розе Хутор» в рамках концепции «Зелёный код»
Нежелательные и заблокированные
Вчера, 18:29
Нежелательные и заблокированные
Вы юрист или журналист — вам сюда

Реклама на портале