В Краснодаре открылась выставка «Как прекрасен этот мир»

На персональной юбилейной выставке представлено около 70 работ автора. В своих произведениях Тимошенко изображает горы Кавказа, крымские и кубанские пейзажи, виды Санкт-Петербурга и Суздаля. Автор работает в технике реалистичной масляной живописи, пишет портреты и натюрморты, однако предпочтение отдает пейзажному жанру.

Как сообщили в пресс-слубе выставочного зала, своими картинами Галина Тимошенко признается в любви к природе, напоминает каждому, что мир вокруг прекрасен.

Выставка «Как прекрасен этот мир» будет работать до 1 августа со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00 по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей.

Сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. Так, в музее имени Коваленко работает выставка венецианских масок, фондовая экспозиция натюрмортов «Тихая жизнь» и выставка «Цвет Аревахача», приуроченная к 90-летию со дня рождения художника Георгия Петросяна.

В Краснодарском выставочном зале можно посетить экспозиции «100 чудес света» и «Бэнкси. Анонимный провокатор».

В арт-пространстве Plague Space работает выставка художника из Лондона Боры Акинчитурка The Forcefield.