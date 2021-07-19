В Краснодаре откроется выставка шахмат и современного искусства

На первом этаже галереи расположится тотальная инсталляция — лаборатория изобретателя шахмат Александра Ерохно. Они не только черно-белые, но также красные, желтые и зеленые, с фигурами, которые не найдешь в стандартных наборах, доски — треугольные, шестиугольные и даже круглые. Посетители смогут сыграть в необычные шахматы не только с человеком, но и с искусственным интеллектом. Специально для проекта Эльдар Ганеев на движке ZoG создал несколько электронных вариантов проектов изобретателя.

На втором этаже вниманию зрителей будут представлены работы современных художников из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара: Сергея Катрана, Ивана Тузова, Константина Календарева, Дмитрия Котлярова.

Начало вернисажа 20 июля в 19:00. Выставка «Космочес» будет работать до 1 августа по адресу улица Октябрьская, 60/1. Стоимость билетов 100 рублей, в день вернисажа вход свободный.

Сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. Так, в музее имени Коваленко работает выставка венецианских масок, фондовая экспозиция натюрмортов «Тихая жизнь» и выставка «Цвет Аревахача», приуроченная к 90-летию со дня рождения художника Георгия Петросяна.

В Краснодарском выставочном зале можно посетить экспозиции «100 чудес света» и «Бэнкси. Анонимный провокатор». В арт-пространстве Plague Space работает выставка художника из Лондона Боры Акинчитурка The Forcefield.