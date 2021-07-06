После массовых подтоплений на Кубани губернатор возмутился постройками в поймах рек

Краснодарский край

Распечатать

6 июля глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить законность выданных разрешений на строительство в поймах рек

Напомним, что 5 июля Кубань приняла удар стихии. Сначала в Сочи поднялся уровень воды в реках, и власти готовились к возможности эвакуации жителей. Вечером циклон переместился в Туапсинский район — подтопило 760 домовладений и четверо человек погибли из-за непогоды, в том числе двое детей. В Славянске-на-Кубани из-за обильных осадков вода зашла в 84 дома. В Горячем Ключе из-за сильного подъема воды подтопило 194 дома. Всего режим ЧС ввели в шести муниципалитетах, а штормовое предупреждение продлили до 8 июля. 

5 июля глава региона Вениамин Кондратьев побывал в затопленном Сочи, а 6-го провел оперштаб, на котором обсудил с чиновниками ликвидацию последствий непогоды в пострадавших муниципалитетах.

Кондратьев отметил, что подтопления происходят в одних и тех же местах, критическая ситуация сложилась в Туапсинском районе. Администрация и прокуратура теперь будут разбираться, кто и на каком основании выдал разрешения на строительство в водоохранной зоне. 

Читайте также:

«Такая ситуация происходит раз в 3-4 года в одних и тех же местах. Вода могла спокойно сойти, если бы не было рукотворных заторов на ее пути — русла рек не чистятся, препятствия не убираются. Почему жилые дома, административные здания, аттракционы размещаются в пойме рек, практически на берегу?» — возмутился Кондратьев.

Отметим, что накануне подтоплениями в Краснодарском крае заинтересовалась Генпрокуратура РФ. Ведомство взяло на контроль ликвидацию последствий стихии, особое внимание уделят тому, как местные власти будут оказывать помощь пострадавшим и восстанавливать поврежденные жилые помещения, объекты и инфраструктуру.

Вениамин Кондратьев Наводнения Происшествия

Новости

После массовых подтоплений на Кубани губернатор возмутился постройками в поймах рек
Четвертой жертвой стихии в Туапсинском районе стала 10-летняя девочка
9-летнему Матвею Мигунову с ДЦП из Анапы собирают деньги на лечение в Таганроге
На Кубани снизилось число заболевших ковидом за сутки
Днем жители центра Краснодара остались без света из-за аварии
В Лермонтово открыли движение по трассе Джубга — Сочи, где из-за паводка обвалилась часть дороги

Лента новостей

Шедевр или хлам?
1 июля, 11:30
Шедевр или хлам?
Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
2 июля, 12:13
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
Семь способов небанально отдохнуть в Сочи
Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно?
Сегодня, 11:59
Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно?

Реклама на портале