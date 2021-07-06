После массовых подтоплений на Кубани губернатор возмутился постройками в поймах рек

6 июля глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить законность выданных разрешений на строительство в поймах рек

Напомним, что 5 июля Кубань приняла удар стихии. Сначала в Сочи поднялся уровень воды в реках, и власти готовились к возможности эвакуации жителей. Вечером циклон переместился в Туапсинский район — подтопило 760 домовладений и четверо человек погибли из-за непогоды, в том числе двое детей. В Славянске-на-Кубани из-за обильных осадков вода зашла в 84 дома. В Горячем Ключе из-за сильного подъема воды подтопило 194 дома. Всего режим ЧС ввели в шести муниципалитетах, а штормовое предупреждение продлили до 8 июля.

5 июля глава региона Вениамин Кондратьев побывал в затопленном Сочи, а 6-го провел оперштаб, на котором обсудил с чиновниками ликвидацию последствий непогоды в пострадавших муниципалитетах.

Кондратьев отметил, что подтопления происходят в одних и тех же местах, критическая ситуация сложилась в Туапсинском районе. Администрация и прокуратура теперь будут разбираться, кто и на каком основании выдал разрешения на строительство в водоохранной зоне.

«Такая ситуация происходит раз в 3-4 года в одних и тех же местах. Вода могла спокойно сойти, если бы не было рукотворных заторов на ее пути — русла рек не чистятся, препятствия не убираются. Почему жилые дома, административные здания, аттракционы размещаются в пойме рек, практически на берегу?» — возмутился Кондратьев.