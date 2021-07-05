Сочи готовится к эвакуации из-за угрозы наводнения

5 июля из-за непогоды в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня воды в реках

5 июля из-за обильных осадков в Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Власти города предупредили, что может потребоваться эвакуация в случае подтопления.

Напомним, в Сочи на выходных действовало штормовое предупреждение. 4 июля в Адлерском районе мужчина погиб из-за поваленного непогодой дерева.

Пресс-служба мэрии Сочи сообщает о подтоплениях в Кудепсте, Хосте, а также на федеральной автодороге А147. В районе ТЦ «Александрия» дежурная бригада спасла человека, упавшего в реку.

Для оповещения населения о возможных подтоплениях и выходе рек из берегов включены сирено-речевые установки.