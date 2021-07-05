Сочи готовится к эвакуации из-за угрозы наводнения
5 июля из-за непогоды в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня воды в реках
Напомним, в Сочи на выходных действовало штормовое предупреждение. 4 июля в Адлерском районе мужчина погиб из-за поваленного непогодой дерева.
5 июля из-за обильных осадков в Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Власти города предупредили, что может потребоваться эвакуация в случае подтопления.
Пресс-служба мэрии Сочи сообщает о подтоплениях в Кудепсте, Хосте, а также на федеральной автодороге А147. В районе ТЦ «Александрия» дежурная бригада спасла человека, упавшего в реку.
Для оповещения населения о возможных подтоплениях и выходе рек из берегов включены сирено-речевые установки.
Жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации. В местах подтоплений дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи». Также привлечены пожарные расчеты с мотопомпами на случай необходимости откачки воды.
При возникновении экстренных ситуаций следует звонить по телефонам 112 и 26-22-29.