Сочи готовится к эвакуации из-за угрозы наводнения

Краснодарский край

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5 июля из-за непогоды в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня воды в реках

Напомним, в Сочи на выходных действовало штормовое предупреждение. 4 июля в Адлерском районе мужчина погиб из-за поваленного непогодой дерева.

5 июля из-за обильных осадков в Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Власти города предупредили, что может потребоваться эвакуация в случае подтопления.

Пресс-служба мэрии Сочи сообщает о подтоплениях в Кудепсте, Хосте, а также на федеральной автодороге А147. В районе ТЦ «Александрия» дежурная бригада спасла человека, упавшего в реку.

Для оповещения населения о возможных подтоплениях и выходе рек из берегов включены сирено-речевые установки.

Жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации. В местах подтоплений дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи». Также привлечены пожарные расчеты с мотопомпами на случай необходимости откачки воды.

При возникновении экстренных ситуаций следует звонить по телефонам 112 и 26-22-29.

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