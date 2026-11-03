В Краснодаре 4 ноября перекроют участок улицы Орджоникидзе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре временно ограничат движение на улице Орджоникидзе из-за проведения праздничного мероприятия

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что во вторник, 4 ноября, в центре города временно ограничат движение транспорта в связи с проведением праздничного мероприятия. Проезд будет закрыт с 6:00 до 15:00 на участке улицы Орджоникидзе — от Красноармейской до Красной.

К аэропорту Краснодара построят три дороги:

Этот участок заранее освободят от припаркованного транспорта. Для автомобилистов организуют объезд по соседним улицам.

В администрации просят водителей заранее выбирать альтернативные маршруты.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице 1 Мая до конца ноября ограничат движение из-за провала грунта над коллектором.

Автомобили Город Дороги Краснодар Транспорт

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