В Краснодаре 4 ноября перекроют участок улицы Орджоникидзе
В Краснодаре временно ограничат движение на улице Орджоникидзе из-за проведения праздничного мероприятия
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что во вторник, 4 ноября, в центре города временно ограничат движение транспорта в связи с проведением праздничного мероприятия. Проезд будет закрыт с 6:00 до 15:00 на участке улицы Орджоникидзе — от Красноармейской до Красной.
К аэропорту Краснодара построят три дороги:
Этот участок заранее освободят от припаркованного транспорта. Для автомобилистов организуют объезд по соседним улицам.
В администрации просят водителей заранее выбирать альтернативные маршруты.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице 1 Мая до конца ноября ограничат движение из-за провала грунта над коллектором.
Вчера, 17:17«Нас не услышали власти»
Суд встал на сторону мэрии Краснодара в споре о храме на набережной ЮМР