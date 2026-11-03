В Краснодаре 4 ноября перекроют участок улицы Орджоникидзе

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что во вторник, 4 ноября, в центре города временно ограничат движение транспорта в связи с проведением праздничного мероприятия. Проезд будет закрыт с 6:00 до 15:00 на участке улицы Орджоникидзе — от Красноармейской до Красной.