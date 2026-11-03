Курьерам перекроют тротуары. Минтранс готовит поправки в ПДД для самокатов и электровелосипедов
В ПДД пропишут новые правила для доставщиков и электротранспорта
3 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что Министерство транспорта РФ подготовило поправку к Правилам дорожного движения, которая запретит курьерам ездить по тротуарам. Помимо этого, ведомство предлагает ряд других ограничений: запретить кататься на электросамокатах вдвоем, обязать тех, у кого мощные электровелосипеды, показывать права категории М, а также ввести платную парковку для средств индивидуальной мобильности.
Как сообщает издание, изменения в ПДД коснутся и дорог общего пользования — по ним нельзя будет ездить на «средствах и механизмах, требования к движению которых не установлены Правилами». Под это описание, в частности, подпадает питбайк — мини-мотоцикл для трюков, который любят подростки.
Власти Кисловодска хотят частично запретить электросамокаты:
Электросамокаты с двигателем мощностью от 250 Вт до 4 кВт приравняют к мопедам и отнесут к механическим транспортным средствам. Аналогичное правило будет действовать для электровелосипедов с мотором такой же мощности.
Водителям электросамокатов младше 16 лет запретят передвигаться по улицам, набережным, в скверах и на бульварах.
Над поправкой чиновники трудились три года. Уточняется, что Минтранс в скором времени выложит документ на общественное обсуждение.
Как писали Юга.ру, власти Ростова-на-Дону хотят полностью запретить прокат электросамокатов в центре.