Курьерам перекроют тротуары. Минтранс готовит поправки в ПДД для самокатов и электровелосипедов

3 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что Министерство транспорта РФ подготовило поправку к Правилам дорожного движения, которая запретит курьерам ездить по тротуарам. Помимо этого, ведомство предлагает ряд других ограничений: запретить кататься на электросамокатах вдвоем, обязать тех, у кого мощные электровелосипеды, показывать права категории М, а также ввести платную парковку для средств индивидуальной мобильности.

Как сообщает издание, изменения в ПДД коснутся и дорог общего пользования — по ним нельзя будет ездить на «средствах и механизмах, требования к движению которых не установлены Правилами». Под это описание, в частности, подпадает питбайк — мини-мотоцикл для трюков, который любят подростки.