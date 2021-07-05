Режим ЧС, сель сошел на трассу, поднялся уровень рек. Непогода пришла в Туапсе

Вечером 5 июля в Туапсинском районе сильно ухудшились погодные условия

Напомним, 5 июля непогода сильно ударила по Сочи. На курорте сильный ветер повалил минимум 30 деревьев, которые повредили пять автомобилей. На запасные аэродромы пришлось отправить четыре рейса, следовавшие в Сочи, а единственную подъездную дорогу в селе Кепша размыло.

Ближе к вечеру действующий циклон переместился в Туапсинский район. Там начались сильные дожди и поднялся уровень воды в реках. Неблагоприятных отметок достигла вода в реках Небуг, Туапсе, Спорная, Шапсухо и Дефань. Уровень воды в реке Туапсе составил 540 см и прекратил подниматься в 19:00, рассказали в Краснодарском гидрометцентре.

Для контроля ситуации у русел рек выставили наблюдательные посты. Из-за ухудшения погоды в режим ЧС перевели спасательно-пожарный отряд.

Для ликвидации возможных происшествий в 17:30 район направили аэромобильную группировку ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. В её составе 63 человека и 12 единиц спецтехники, в том числе плавсредства.

Где в Туапсинском районе осложнилось движение из-за непогоды