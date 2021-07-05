Режим ЧС, сель сошел на трассу, поднялся уровень рек. Непогода пришла в Туапсе

Краснодарский край

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Вечером 5 июля в Туапсинском районе сильно ухудшились погодные условия

Напомним, 5 июля непогода сильно ударила по Сочи. На курорте сильный ветер повалил минимум 30 деревьев, которые повредили пять автомобилей. На запасные аэродромы пришлось отправить четыре рейса, следовавшие в Сочи, а единственную подъездную дорогу в селе Кепша размыло. 

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Ближе к вечеру действующий циклон переместился в Туапсинский район. Там начались сильные дожди и поднялся уровень воды в реках. Неблагоприятных отметок достигла вода в реках Небуг, Туапсе, Спорная, Шапсухо и Дефань. 

Уровень воды в реке Туапсе составил 540 см и прекратил подниматься в 19:00, рассказали в Краснодарском гидрометцентре. 

Для контроля ситуации у русел рек выставили наблюдательные посты. Из-за ухудшения погоды в режим ЧС перевели спасательно-пожарный отряд.

Для ликвидации возможных происшествий в 17:30 район направили аэромобильную группировку ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. В её составе 63 человека и 12 единиц спецтехники, в том числе плавсредства.

Где в Туапсинском районе осложнилось движение из-за непогоды 

На 49-м км трассы А-147 в районе села Агой на стометровом участке произошло подтопление проезжей части. В 16:00 движение было приостановлено.

В Туапсе на 65-м км трассы А-147 проехать сложно, но возможно — дорожники уже убрали с проезжей части больше 80 куб. метров грунта и камней, которых вынесло на трассу.  

В селе Дедеркой на 71-м км трассы А-147 сошел оползень на проезжую часть и перекрыл одну полосу движения. Там ввели временный реверсивный режим, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

На участке автотрассы Джубга — Сочи в районе села Кроянского сошёл сель. К обочине оказалась прижата фура. Движение перекрыто, ведутся восстановительные работы. Вопрос объезда аварийного участка решается, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

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