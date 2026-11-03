Баста, «Каста» и рэп-тусовка нулевых: вышел фильм о музыкальной культуре Ростова

Ростовская область

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  • Кадр из фильма «Это громкая история: Ростов-на-Дону» © Скриншот видео с Youtube-канала «Амурские волны»
    Кадр из фильма «Это громкая история: Ростов-на-Дону» © Скриншот видео с Youtube-канала «Амурские волны»

В сети появился документальный фильм «Это громкая история: Ростов-на-Дону». В нем приняли участие известные деятели культуры города (18+)

30 октября студия «Амурские волны» выпустила документальный фильм «Это громкая история: Ростов-на-Дону». Картина посвящена музыкальной культуре Ростова 1990-х и начала 2000-х годов.

В фильме приняли участие известные деятели культуры. Например, рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал о первых шагах в карьере, Шым (Михаил Епифанов) из группы «Каста» — о ростовской хип-хоп-сцене, а Сергей Пименов из электронного проекта «ППК» — о клубной культуре и рейвах.

Кроме того, в картине можно увидеть и услышать музыкантов Виктора Пивторыпавло из «Запрещенных барабанщиков» и Васю Обломова*, а также режиссера Кирилла Серебренникова. Он рассказал о творческой среде и местах, которые повлияли на его интерес к кино.

В Краснодаре СТС снимает сериал о «скуфе»:

В центре внимания ленты не биографии известных ростовчан, а сам город и его атмосфера. Например, в картине вспоминают кафе «Сквозняк», которое в 1990-е стало местом встреч местной рэп-тусовки, «Дунькин клуб» — пространство, где пересекались музыканты, панки, металисты и представители других неформальных сообществ, а также кассетные магазины на улице Большой Садовой.

В создании фильма участвовали музыкальный журналист Борис Барабанов и режиссер Евгения Зобнина. Посмотреть картину можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в марте Ростов-на-Дону «вернули» в 2000-е для съемок фильма о Басте. 

* — Вася Обломов (Василий Гончаров) включен Минюстом РФ в список иноагентов.

Баста Искусство Кино Музыка отдых Развлечения Ростов-на-Дону

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