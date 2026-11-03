Баста, «Каста» и рэп-тусовка нулевых: вышел фильм о музыкальной культуре Ростова

30 октября студия «Амурские волны» выпустила документальный фильм «Это громкая история: Ростов-на-Дону». Картина посвящена музыкальной культуре Ростова 1990-х и начала 2000-х годов.

В фильме приняли участие известные деятели культуры. Например, рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал о первых шагах в карьере, Шым (Михаил Епифанов) из группы «Каста» — о ростовской хип-хоп-сцене, а Сергей Пименов из электронного проекта «ППК» — о клубной культуре и рейвах.

Кроме того, в картине можно увидеть и услышать музыкантов Виктора Пивторыпавло из «Запрещенных барабанщиков» и Васю Обломова*, а также режиссера Кирилла Серебренникова. Он рассказал о творческой среде и местах, которые повлияли на его интерес к кино.