В Славянске-на-Кубани вода зашла в 80 домов

Оперштаб Краснодарского края вечером 5 июля рассказал о последствиях сильного ливня в Славянске-на-Кубани

Напомним, 5 июля стихия нанесла удар сначала по Сочи, а позже — по Туапсинскому району. Вечером в телеграм-канале оперштаба Кубани сообщили, что неблагоприятная обстановка сложилась и в Славянске-на-Кубани.

В муниципалитете подтопило 195 придомовых территорий, вода зашла в 80 домов. Для устранения последствий непогоды создан оперштаб.