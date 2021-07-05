В Славянске-на-Кубани вода зашла в 80 домов

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края вечером 5 июля рассказал о последствиях сильного ливня в Славянске-на-Кубани

Напомним, 5 июля стихия нанесла удар сначала по Сочи, а позже — по Туапсинскому району. Вечером в телеграм-канале оперштаба Кубани сообщили, что неблагоприятная обстановка сложилась и в Славянске-на-Кубани. 

В муниципалитете подтопило 195 придомовых территорий, вода зашла в 80 домов. Для устранения последствий непогоды создан оперштаб.

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Городские чиновники обходят пострадавшие дома и дворы, составляют акты обследования, решают с жителями вопрос о переселении в пункты временного размещения. 

На подтопленных участках откачивают воду.

«За два часа работы насосных станций уровень воды значительно понизился и снижается далее. Работы будут идти всю ночь, до полного устранения последствий ливня», — отметили в оперштабе.

В гостинице «Уют» подготовили сто номеров для подтопленцев и открыли пункт временного размещения на базе школы № 5. Там есть спальные места и питание. Пока за помощью обратилась одна семья с детьми. Их разместили в гостинице. 

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