В шести муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС

Напомним, 5 июля стихия нанесла удар сначала по Сочи, а позже — по Туапсинскому району и Славянску-на-Кубани. Ночью 6 июля под Туапсе было парализовано движение из-за сошедшего селя, а из Джубги эвакуировали почти 90 человек. МЧС Кубани перешло в режим ЧС.

Утром дорожники расчистили трассу Джубга — Сочи в районе села Кроянского, но позже из-за сильного подтопления движение на дороге остановили в районе села Лермонтово.

По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, утром в семи населенных пунктах региона остаются подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали 136 человек, 44 из них сняли с крыш домов. В пунктах временного размещения находятся 64 человека.

Из-за непогоды режим ЧС ввели в Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, Туапсинском, Славянском и Северском районах, уточнили в телеграм-канале краевого оперштаба.

Как писали Юга.ру, штормовое предупреждение в регионе будет действовать до 8 июля.