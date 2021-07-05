Закрытые пляжи, возможная эвакуация и отрезанные посёлки. Собрали официальную информацию по ситуации в Сочи
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 июля побывал в подтопленном Сочи и поручил подготовить пункты временного размещения на случай эвакуации населения
В Краснодарском крае еще 2 июля объявили штормовое предупреждение по непогоде. В Сочи 5 июля закрыли для посещения объекты в Сочинском нацпарке, отменили экскурсии в Красной Поляне и Олимпийском парке.
На всех пляжах Сочи запрещено купаться из-за шторма, из-за непогоды пострадали пляжные территории Адлерского и Хостинского районов. Арендаторы начали устранять последствия.
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Также произошли подъемы уровня рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Еще утром жителей и гостей курорта предупредили о возможной эвакуации.
На курорт прибыл глава региона Вениамин Кондратьев. Он поручил мэру Сочи Алексею Копайгородскому помочь жителям откачать воду, ил и грязь в селе Кудепста, где река вышла из берегов и подтопила домовладения.
«Люди потеряли имущество. Мониторинговые группы должны как можно оперативнее обойти пострадавшие домовладения и оценить ущерб», — отметил Кондратьев.
Также непогода размыла единственную подъездную дорогу в селе Кепша, где проживает 280 человек. Там с помощью экскаваторов соорудили дамбу, чтобы защитить от разлива реки многоквартирные жилые дома. Пока эвакуация населения не требуется. Для жителей организуют подвоз питьевой воды и продуктов, отметили в пресс-службе краевой администрации.
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На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС губернатор поручил подготовить пункты временного размещения для жителей подтопленных районов при ухудшении погодных условий.
«Мы должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы избежать трагических последствий. Нужно приготовиться к эвакуации жителей из возможных мест подтопления, в том числе в других районах края, если это будет необходимо, и развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания», — подчеркнул Кондратьев.
За минувшие сутки в Сочи зарегистрировали более 30 заявок по упавшим деревьям, было повреждено пять автомобилей. Также произошло повреждение кровли в восьмиэтажном жилом доме на площади 104 кв. метра и частичное нарушение электроснабжения Адлерского района, где проживает порядка 5 тыс. человек (аварию устранили 4 июля в 23:00).
5 июля была частично подтоплена автодорога в микрорайоне Голубые дали Адлерского района. В Лазаревском районе в ауле Наджиго на дорогу сошла грязекаменная масса, а в Хостинском районе затопило цокольный этаж больницы № 3.
В сочинском селе Татьяновка размыло дорогу, поэтому подъехать к селам Татьяновка и Тхагапш пока невозможно. Аварийно-восстановительные бригады планируют завершить работы на объекте до конца дня.
Всего в ликвидации последствий непогоды участвуют 742 человека и 329 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Циклон перемещается на территорию Туапсинского района.
Телефоны экстренных служб: 112 и 8 (862) 262-22-98.