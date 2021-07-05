Закрытые пляжи, возможная эвакуация и отрезанные посёлки. Собрали официальную информацию по ситуации в Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 июля побывал в подтопленном Сочи и поручил подготовить пункты временного размещения на случай эвакуации населения

В Краснодарском крае еще 2 июля объявили штормовое предупреждение по непогоде. В Сочи 5 июля закрыли для посещения объекты в Сочинском нацпарке, отменили экскурсии в Красной Поляне и Олимпийском парке. На всех пляжах Сочи запрещено купаться из-за шторма, из-за непогоды пострадали пляжные территории Адлерского и Хостинского районов. Арендаторы начали устранять последствия.

Также произошли подъемы уровня рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Еще утром жителей и гостей курорта предупредили о возможной эвакуации.

На курорт прибыл глава региона Вениамин Кондратьев. Он поручил мэру Сочи Алексею Копайгородскому помочь жителям откачать воду, ил и грязь в селе Кудепста, где река вышла из берегов и подтопила домовладения. «Люди потеряли имущество. Мониторинговые группы должны как можно оперативнее обойти пострадавшие домовладения и оценить ущерб», — отметил Кондратьев.

Также непогода размыла единственную подъездную дорогу в селе Кепша, где проживает 280 человек. Там с помощью экскаваторов соорудили дамбу, чтобы защитить от разлива реки многоквартирные жилые дома. Пока эвакуация населения не требуется. Для жителей организуют подвоз питьевой воды и продуктов, отметили в пресс-службе краевой администрации.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС губернатор поручил подготовить пункты временного размещения для жителей подтопленных районов при ухудшении погодных условий. «Мы должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы избежать трагических последствий. Нужно приготовиться к эвакуации жителей из возможных мест подтопления, в том числе в других районах края, если это будет необходимо, и развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания», — подчеркнул Кондратьев.

За минувшие сутки в Сочи зарегистрировали более 30 заявок по упавшим деревьям, было повреждено пять автомобилей. Также произошло повреждение кровли в восьмиэтажном жилом доме на площади 104 кв. метра и частичное нарушение электроснабжения Адлерского района, где проживает порядка 5 тыс. человек (аварию устранили 4 июля в 23:00).

5 июля была частично подтоплена автодорога в микрорайоне Голубые дали Адлерского района. В Лазаревском районе в ауле Наджиго на дорогу сошла грязекаменная масса, а в Хостинском районе затопило цокольный этаж больницы № 3.