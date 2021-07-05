В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение

Метеорологи продлили штормовое предупреждение на Кубани до четверга 8 июля

Напомним, штормовое предупреждение объявили еще 2 июля, накануне выходных. Тогда же МЧС опубликовало экстренное предупреждение по непогоде. Позже его продлили. «Вчера штормовой ветер, ливни и град прошли на Черноморском побережье, в Новороссийске, Славянском районе. Самая сложная ситуация сложилась в Сочи», — отметил в понедельник глава региона Вениамин Кондратьев. Так, из-за дождей 5 июля в Сочи в четырех реках уровни воды достигли критических отметок. На курорте закрыли пляжи и объекты турпоказа, а единственную подъездную дорогу в селе Кепша, где проживает 280 человек, размыло. Из-за шквалистого ветра в аэропорту не смогли приземлиться четыре рейса.

Позже циклон переместился в Туапсинский район. Там неблагоприятных отметок достигла вода в пяти реках, а на трассе Джубга — Сочи в районе села Кроянского сошёл сель и перекрыл движение. Экстренное предупреждение по непогоде будет действовать в регионе и во вторник 6 июля. Из-за сильных осадков на реках Черноморского побережья (в Геленджике и Туапсинском районе) и юго-западной территории края (в Горячем Ключе и Северском районе) ожидаются подъемы уровней воды с превышением опасных отметок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Вечером 5 июля в Краснодарском гидрометцентре уточнили, что уровень воды в реке Шебш (Северский район) составляет 370 см и продолжает подниматься. Сильные дожди, ливни с ухудшением видимости 1-2 км (временами до 500 метров), гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-24 м/с прогнозируются 6 июля на восточной половине Азовского моря. Высота волн может достигать 0,4-0,9 м.

В Краснодаре с вечера 5 июля и до 18:00 6 июля ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 °С, днем воздух прогреется до 28-30 °С.

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Кратковременный дождь (местами — сильный) и грозу прогнозируют по всей территории края. Температура воздуха ночью 17-22 °С, в юго-восточных предгорных районах 13-18 °С, днем 25-30 °С.

В среду 7 июля в отдельных районах ожидается сильный дождь, местами порывы ветра достигнут 14 м/с (в четверг 8 июля ветер усилится до 15-17 м/с). Днем будет 25-30 °С. В четверг воздух прогреется до 27-32 °С. 7 и 8 июля ночью столбики термометров покажут 18-23 °С, в юго-восточных предгорных районах возможно похолодание до 13-18 °С.

На Черноморском побережье также ожидается кратковременный дождь и гроза. На участке Анапа — Геленджик в среду порывы ветра достигнут 12-17 м/с, а в четверг — 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 7 и 8 июля 19-24 °С. Днем 7 июля будет 25-30 °С, 8-го — 27-32 °С.

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