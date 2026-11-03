Главу Славянского района отправили под стражу. Его подозревают в многомиллионной взятке от похоронного бизнеса

Следствие считает, что с января 2018 года по март 2026-го Синяговский через посредников получил от директора частной похоронной фирмы не меньше 26 млн рублей. Деньги шли за то, что глава оформил незаконное постановление, давшее этому бюро исключительное право хоронить людей на кладбище. Причем сделано это было под видом договоров на благоустройство.

2 ноября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила , что главу Славянского района Романа Синяговского арестовали. Его обвиняют в покушении на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Суд, изучив материалы, учел, что Синяговский больше десяти лет возглавляет муниципалитет и пользуется авторитетом среди сотрудников администрации. Многие из них могут проходить свидетелями по этому уголовному делу. Поэтому чиновник способен спрятать или уничтожить доказательства, а также надавить на свидетелей и других участников разбирательства.

В итоге для обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок — два месяца, до 31 декабря.

Роман Синяговский приходится племянником бывшему главе Новороссийска Владимиру Синяговскому.