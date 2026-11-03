Новороссийск снова останется без фестиваля хамсы
В Новороссийске опять не состоится праздник черноморской хамсы
2 ноября «Утренний Юг» сообщил, что гастрономический праздник «Хамса-фест» в 2026 году не проведут. Причина — действующие ограничения на массовые мероприятия. Об этом изданию рассказали в городском управлении торговли.
В 2025-м фестиваль не состоялся из соображений безопасности, но власти тогда говорили, что перенесут его на 2026 год. Однако и в запланированные сроки провести его не получится.
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«Хамса-фест» — один из самых известных гастрономических праздников Новороссийска, посвященный черноморской рыбе. Впервые его устроили в 2017 году. За несколько лет фестиваль превратился в заметное городское событие, которое притягивало тысячи местных жителей и туристов.
Свою продукцию на мероприятии представляли порядка 80 предпринимателей — фермерские хозяйства, рестораны и винодельни. В 2021 году мероприятие отметили на федеральном уровне — оно стало лучшим торговым фестивалем России.
В 2023-м местом проведения была площадь морского вокзала. В 2024-м фестиваль переехал в парк имени Фрунзе.
Как писали Юга.ру, ученый предложил бороться с медузами в Азовском море с помощью разведения хамсы.
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