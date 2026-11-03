Новороссийск снова останется без фестиваля хамсы

2 ноября «Утренний Юг» сообщил, что гастрономический праздник «Хамса-фест» в 2026 году не проведут. Причина — действующие ограничения на массовые мероприятия. Об этом изданию рассказали в городском управлении торговли.

В 2025-м фестиваль не состоялся из соображений безопасности, но власти тогда говорили, что перенесут его на 2026 год. Однако и в запланированные сроки провести его не получится.