Новороссийск снова останется без фестиваля хамсы

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В Новороссийске опять не состоится праздник черноморской хамсы

2 ноября «Утренний Юг» сообщил, что гастрономический праздник «Хамса-фест» в 2026 году не проведут. Причина — действующие ограничения на массовые мероприятия. Об этом изданию рассказали в городском управлении торговли.

В 2025-м фестиваль не состоялся из соображений безопасности, но власти тогда говорили, что перенесут его на 2026 год. Однако и в запланированные сроки провести его не получится.

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«Хамса-фест» — один из самых известных гастрономических праздников Новороссийска, посвященный черноморской рыбе. Впервые его устроили в 2017 году. За несколько лет фестиваль превратился в заметное городское событие, которое притягивало тысячи местных жителей и туристов.

Свою продукцию на мероприятии представляли порядка 80 предпринимателей — фермерские хозяйства, рестораны и винодельни. В 2021 году мероприятие отметили на федеральном уровне — оно стало лучшим торговым фестивалем России.

В 2023-м местом проведения была площадь морского вокзала. В 2024-м фестиваль переехал в парк имени Фрунзе.

Как писали Юга.ру, ученый предложил бороться с медузами в Азовском море с помощью разведения хамсы.

Безопасность Еда Новороссийск Рыболовство СВО Фестивали

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