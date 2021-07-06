Четвертой жертвой стихии в Туапсинском районе стала 10-летняя девочка

К вечеру 6 июля число жертв стихийного бедствия в Туапсинском районе возросло до четырех человек. Среди погибших двое детей

Напомним, вечером 5 июля на Туапсинский район обрушился циклон. Сейчас там действует режим ЧС. Семь населенных пунктов района оказались затопленными, а проезд по федеральной трассе Джубга — Сочи почти 12 часов был закрыт.

К обеду 6 июля стало известно о гибель трех человек в муниципалитете. В Дефановке от асфиксии в автомобиле погибли женщина с дочерью-подростком. В Горском во время наводнения в своем доме погиб 71-летний пенсионер. СК возбудил уголовное дело.

Позже в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края подтвердили гибель еще одного человека. Жертвой стихии стала 10-летняя школьница. По информации портала «Южные дела» девочка была жительницей станицы Черниговской Апшеронского района.

Также уточняется информация о еще одном погибшем — мужчину унесло водой, его до сих пор не нашли, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принес соболезнования семьям погибших.