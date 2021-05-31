Кубанской активистке Полюдовой дали 6 лет колонии за пикет и оправдание терроризма

Краснодарский край

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Московский суд 31 мая вынес приговор активистке из Краснодарского края по делу о сепаратизме и оправдании терроризма

Активистку Дарью Полюдову арестовали в январе 2020 года за призывы к сепаратизму и оправдание терроризма. Девушке предъявили обвинение из-за пикета с плакатом «Курилы! Хватит кормить Москву!». Следствие решило, что Полюдова призывает жителей Курил отделиться от России и образовать новое государство. Обвинение в оправдании терроризма предъявили после того, как она назвала правильными действия Евгения Манюрова, который устроил стрельбу рядом со зданием ФСБ, писала Медиазона

В феврале 2021 года руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что прокуратура прекратила дело Полюдовой о призывах к нарушению территориальной целостности России. Такое решение приняли после поправок в статью 280.1 УК РФ, которые внесли в декабре прошлого года. Так, теперь граждан нельзя привлекать к уголовной ответственности по этой статье, если в течение года они не совершали аналогичное деяние, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях.

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31 мая Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил активистку к шести годам колонии. Её признали виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и по ч.1 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Один из эпизодов дела об оправдании терроризма суд переквалифицировал на призывы к экстремизму.

Кроме того, Полюдовой запретили работать в СМИ и организовывать массовые мероприятия и постить информацию в интернете на протяжении четырёх лет, сообщил телеграм-канал «Сетевые Свободы» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьёва.

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Чем известна Дарья Полюдова?

В 2014 году кубанская гражданская активистка Дарья Полюдова организовала «Марш за федерализацию Кубани». Участники требовали «создания Кубанской республики в составе РФ либо уравнивание в правах наших регионов с республиками». 

Через несколько дней она стала первой в России фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ). Расследование завершили в январе 2015 года.

Также в 2015 году девушку приговорили к 3,5 годам колонии за публичные призывы к сепаратизму и экстремизму. Поводом стал её одиночный пикет напротив здания администрации Новороссийска. Полюдова разместила в соцсети фотографию, «на которой изображена она, держащая в руках плакат, на котором имеется высказывание побудительного характера, а именно призыв к насильственному изменению конституционного строя России». 

В октябре 2017 девушка вышла на свободу и переехала в Москву.

Дарья Полюдова Митинги Суд Экстремизм

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