Краснодарский штаб Навального сообщил о закрытии и увольнении всех сотрудников из-за угрозы уголовных дел

После требования прокуратуры 26 апреля штабы Навального по всей стране объявили о приостановке работы. Портал Юга.ру связался с координатором краснодарского штаба, чтобы узнать, что происходит

Напомним, 16 апреля прокуратура Москвы подала иск с требованием признать «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) (обе организации признаны в РФ иноагентами), а также штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. При этом Мосгорсуд, куда поступило заявление, решил рассматривать дело в закрытом режиме, сославшись на гостайну, сообщил 20 апреля ТАСС.

26 апреля прокуратура приостановила деятельность штабов Навального по всей стране до решения суда. Копию решения выложил в своем твиттере директор ФБК Иван Жданов. В документе говорится о том, что «общественное движение» штаб Навального размещает в интернете экстремистские материалы и призывы к экстремистской деятельности, массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях.

Также появилась информация, что прокуратура попросила Мосгорсуд приостановить деятельность ФБК и ФЗПГ. Однако данное заявление пока судом не рассмотрено. «Вопрос о запрете деятельности некоммерческих организаций — компетенция суда. Вопрос о запрете определенных действий общественного движения — компетенция прокуратуры», — объяснили «Интерфаксу» в пресс-службе Мосгорсуда.

Деятельность Штабов Навального и ФБК сразу немедленно приостановили. Они просто тут кричат: мы боимся вашей деятельности, мы боимся ваши митинги, боимся умное голосование pic.twitter.com/QYU7bpKvkA — Ivan Zhdanov (@ioannZH) April 26, 2021

После решения прокуратуры штабы Навального по всей стране стали заявлять о закрытии. Как напомнил «Обзор», на юге России штабы Навального работают в Краснодаре, Махачкале, Волгограде и Ростове. В обед 26 апреля краснодарский штаб Навального также заявил о закрытии в своем телеграм-канале. «К сожалению, работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников. Начиная с сегодняшнего дня, на этой странице не будет появляться никакой информации. Она будет заморожена. В ближайшее время мы поменяем у неё название и максимально обезличим. Это же произойдет и с остальными страницами нашего штаба в социальных сетях», — говорится в заявлении штаба.

Портал Юга.ру связался с координатором штаба Анастасией Панченко, которая рассказала, что в связи с происходящим придется уволить всех сотрудников и закрыть офис. Она добавила, что сотрудники штаба в ближайшее время не будут организовывать расследования о коррупции в Краснодарском крае. «Мы не планируем никакой новой физической организации, потому что это влечет за собой уголовную ответственность. Просто будут сплошные суды. Поэтому пока мы не придумаем новый формат, пока не отменят решение, мы не работаем, чтобы не подвергать своих сотрудников опасности. Мы боимся давления, нас пугают сроками до десяти лет лишения свободы», — объяснила Панченко.