Убит сотрудник ФСБ, нападавший ликвидирован. Что произошло на Лубянке?

Вечером 19 декабря у здания ФСБ в центре Москвы застрелили сотрудника ведомства, еще пять человек, в том числе один прохожий, пострадали. Нападавшего убили

О стрельбе у здания на Большой Лубянке, 12 стало известно около 18:00. Изначально сообщалось, что три человека открыли огонь в приемной спецслужбы; двое из них были убиты, один выбежал на улицу и продолжил отстреливаться. Так писали паблики и телеграм-каналы, в том числе 112 и «Открытые медиа» со ссылкой на источник в ФСБ. Эту же информацию подтвердили в Центре общественных связей ФСБ агентству «Москва», но позже новость была удалена, а сам ЦСО заявил, что «опровергает сообщения некоторых СМИ».

Позже появилась официальная информация. В ФСБ опровергли, что открывших стрельбу было трое, и сообщили, что проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было, передает ТАСС. В ведомстве заявили, что стрелявший действовал в одиночку. Позже его убили, сейчас устанавливается личность мужчины.

«Мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник ликвидирован», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ведомство возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Его расследует центральный аппарат СК,

Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах рассказал, что спецслужбы проверяют информацию о сообщниках стрелка. По его словам, по одной из версий, его действия могли координироваться «иными лицами, связанными с террористическими ячейками, с целью проведения провокации во время выступления президента Владимира Путина на праздновании дня контрразведчика в Кремле».

День работника органов безопасности России отмечается 20 декабря. 19 декабря в Кремле проходил праздничный концерт, в котором Путин принял участие после большой ежегодной пресс-конференции. Также на концерте присутствовали глава ФСБ РФ Александр Бортников и директор Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев. Путину доложили об инциденте, передает «Интерфакс». Концерт прервае не был.

По последним данным, стала известна личность преступника, устроившего стрельбу. Ка передает 112, это уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.