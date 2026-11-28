Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 15 декабря предпремьерный показ фильма «Баста. Начало игры». Ленту можно будет посмотреть за девять дней до всероссийского старта. Картину лично представит сам рэпер Баста.

Фильм рассказывает о юности Василия Вакуленко в Ростове-на-Дону начала 2000-х, тогда русский хип-хоп только зарождался. Баста ищет свой голос, сталкивается с недоверием и враждебно настроенными конкурентами. На фоне первой любви, дружбы и семейных испытаний он делает главный выбор — посвятить себя музыке.