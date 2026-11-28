Баста представит в Краснодаре фильм о молодом себе
15 декабря в Краснодаре покажут фильм о молодом Басте (12+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 15 декабря предпремьерный показ фильма «Баста. Начало игры». Ленту можно будет посмотреть за девять дней до всероссийского старта. Картину лично представит сам рэпер Баста.
Фильм рассказывает о юности Василия Вакуленко в Ростове-на-Дону начала 2000-х, тогда русский хип-хоп только зарождался. Баста ищет свой голос, сталкивается с недоверием и враждебно настроенными конкурентами. На фоне первой любви, дружбы и семейных испытаний он делает главный выбор — посвятить себя музыке.
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Главную роль сыграл Слава Копейкин, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Режиссером выступил Стас Иванов (проекты «ЮЗЗЗ» и «Высокий сезон»). Сам Баста выступил продюсером.
Съемки проходили в реальных ростовских локациях, включая восстановленный клуб «Команчеро» в ДК «Энергетик» и поезд, на котором в 1999 году Баста с командой объехал больше 20 городов юга России.
Предпремьерный показ фильма «Баста. Начало игры» состоится 15 декабря в кинотеатре «Монитор СБС». Всероссийская премьера запланирована на 24 декабря.
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