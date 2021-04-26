Власти Краснодара хотят забрать в собственность города две дороги, чтобы починить их

В мэрии Краснодара 26 апреля рассказали о планах получить в муниципальную собственность две дороги в пригороде, чтобы отремонтировать их

Речь идет о дороге «поселок Северный — Колосистый», которая состоит из улиц 3-ей Трудовой, Пригородной, Вольной, Изосимова и Средней. Они проходят от кольца на Витаминкомбинате до Западного Обхода. Протяженность участка — 6,8 км. Вторая дорога — подъезд к поселку Пригородному. Участок длиной 6,5 км проходит от Восточного Обхода до Пригородного.

Обе магистрали требуют строительства тротуаров, освещения и остановочных пунктов. Они проходят в границах Краснодара, но находятся в региональной собственности. Чтобы отремонтировать улицы, их необходимо поставить на баланс города. С такой инициативой выступил мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Давайте еще раз за моей подписью напишем письмо в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края о нашем желании принять эти автодороги на баланс муниципалитета, но одновременно с просьбой также рассмотреть возможность финансирования из дорожного фонда Минтранса, выделения нам денежных средств», — поручил он.

Он добавил, что для ремонта дорог в городе привлекают новые источники финансирования. Так, для реконструкции улиц 40-летия Победы, Черкасской и других используют муниципальные облигации.