Власти Краснодара хотят забрать в собственность города две дороги, чтобы починить их

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 26 апреля рассказали о планах получить в муниципальную собственность две дороги в пригороде, чтобы отремонтировать их

На планерке в администрации Краснодара 26 апреля обсудили передачу дорог регионального значения в муниципальную собственность.

Речь идет о дороге «поселок Северный — Колосистый», которая состоит из улиц 3-ей Трудовой, Пригородной, Вольной, Изосимова и Средней. Они проходят от кольца на Витаминкомбинате до Западного Обхода. Протяженность участка — 6,8 км. Вторая дорога — подъезд к поселку Пригородному. Участок длиной 6,5 км проходит от Восточного Обхода до Пригородного.

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Обе магистрали требуют строительства тротуаров, освещения и остановочных пунктов. Они проходят в границах Краснодара, но находятся в региональной собственности. Чтобы отремонтировать улицы, их необходимо поставить на баланс города. С такой инициативой выступил мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Давайте еще раз за моей подписью напишем письмо в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края о нашем желании принять эти автодороги на баланс муниципалитета, но одновременно с просьбой также рассмотреть возможность финансирования из дорожного фонда Минтранса, выделения нам денежных средств», — поручил он.

Он добавил, что для ремонта дорог в городе привлекают новые источники финансирования. Так, для реконструкции улиц 40-летия Победы, Черкасской и других используют муниципальные облигации.

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Ранее Юга.ру рассказывали о похожей проблеме в районе Западного Обхода Краснодара. Местные жители попросили власти региона поставить светофор и дорожные знаки перед новой школой на улице Марины Цветаевой — на трассе, которая находится в собственности края. В минтрансе Кубани пообещали к концу года построить там надземный переход, после чего горожане обратились за помощью к мэру краевого центра.

Напомним, в начале весны в Краснодаре начался масштабный ремонт дорог. Рабочие обновляют бордюры и меняют асфальт на плитку на улице Трубилина, чинят асфальт на Карасунской, также строительные бригады заехали на проспект имени Константина Образцова.

Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

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