Власти Краснодара расширят улицу 1-го мая до четырех полос, но сначала изымут 44 участка

Власти Краснодара 19 апреля рассказали, сколько земельных участков и объектов строительства изымут для расширения улицы 1-го мая возле ККБ № 1

Напомним, городские власти 12 апреля сообщили о планах по расширению участка дороги на улице 1-го мая возле ККБ № 1 — от улицы 40-летия Победы до Черкасской. Спустя неделю на еженедельном городском совещании в мэрии они обсудили проект подробнее. Планируется, что это будет четырехполосная дорога протяженностью чуть больше километра.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Надежда Панаетова сообщила, что постановление на межевание территории издали еще в ноябре 2020 года. Для реконструкции дороги планируется изъять 44 земельных участка и 43 объекта капитального строительства.

Власти будут изымать магазины, коммерческие помещения и объекты различного назначения. Начнут изымать объекты как только в администрации решат вопрос с финансированием, сказал директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов.

Глава Краснодара поручил в течение дня обсудить финансовую сторону реконструкции и приступать к работе. За материальной поддержкой будут обращаться в краевую администрацию и органам государственной власти.