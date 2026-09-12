В Краснодаре 12 сентября откроется четыре ярмарки выходного дня. Публикуем адреса

Краснодарцы на ярмарках смогут купить фермерскую продукцию, овощи и фрукты

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила , что 12 сентября в городе откроются четыре ярмарки выходного дня. Точки будут работать с 08:00 до 15:00 по адресам:

Горожане смогут купить фермерскую продукцию, сезонные овощи и фрукты, хлеб, мед и бакалейные товары. Ярмарки все еще работают в летнем режиме для обеспечения условий хранения продуктов, поэтому на прилавках не будет мяса, птицы, рыбы и молочной продукции.

Власти подчеркнули, что организаторы тщательно следят за соблюдением санитарных требований, а ветслужба Краснодара обеспечивает контроль качества сельхозпродукции.