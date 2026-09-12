В Краснодаре 12 сентября откроется четыре ярмарки выходного дня. Публикуем адреса

Краснодарский край

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Краснодарцы на ярмарках смогут купить фермерскую продукцию, овощи и фрукты

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 12 сентября в городе откроются четыре ярмарки выходного дня. Точки будут работать с 08:00 до 15:00 по адресам: 

  • Бургасская, 31/1;
  • Восточно-Кругликовская, 38/5;
  • Героя Яцкова, 11;
  • Одесская, 48.

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Горожане смогут купить фермерскую продукцию, сезонные овощи и фрукты, хлеб, мед и бакалейные товары. Ярмарки все еще работают в летнем режиме для обеспечения условий хранения продуктов, поэтому на прилавках не будет мяса, птицы, рыбы и молочной продукции. 

Власти подчеркнули, что организаторы тщательно следят за соблюдением санитарных требований, а ветслужба Краснодара обеспечивает контроль качества сельхозпродукции.

Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что фермеры Сочи впервые будут выращивать какао на курорте.

Город Еда Краснодар Продукты питания Торговля Ярмарки

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