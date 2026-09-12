В музее Краснодара пианист сыграет со связанными руками

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 24 октября концерт пианиста и композитора Ильи Полякова. Музыкант исполнит новую программу Solo Coda.



В первой части концерта пианист сыграет со связанными красной нитью руками. Такое ограничение станет частью перформанса: музыканту придется играть, несмотря на связанность. Во второй части нить снимут.

Поляков создает современную инструментальную музыку в жанрах нью-эйдж и классический кроссовер. Он исполняет исключительно свои фортепианные произведения. Его концерты — это синтез музыки и слова: Поляков сопровождает игру монологами, раскрывающими смысл произведений.