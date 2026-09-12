В музее Краснодара пианист сыграет со связанными руками

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре пианист и композитор Илья Поляков представит программу Solo Coda (18+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 24 октября концерт пианиста и композитора Ильи Полякова. Музыкант исполнит новую программу Solo Coda.

В первой части концерта пианист сыграет со связанными красной нитью руками. Такое ограничение станет частью перформанса: музыканту придется играть, несмотря на связанность. Во второй части нить снимут.

Поляков создает современную инструментальную музыку в жанрах нью-эйдж и классический кроссовер. Он исполняет исключительно свои фортепианные произведения. Его концерты — это синтез музыки и слова: Поляков сопровождает игру монологами, раскрывающими смысл произведений.

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Поляков стал известен не только как исполнитель, но и как организатор музыкальных проектов. Он является создателем благотворительных фестивалей фортепианной музыки Piano Day и Piano Day 2.0, которые проходили в Санкт-Петербурге и объединяли молодых пианистов и композиторов.

Также он неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов в номинации «Автор-исполнитель» и выступал как музыкант и театральный актер в России и за рубежом.

Концерт состоится 24 октября. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в книжном магазине Краснодара 27 сентября состоится фортепианный концерт Виталия Сумарокова.

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