В Краснодаре до Нового года будут ремонтировать улицу 40-летия Победы

Ремонт проведут на участке от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. Дорогу расширят до четырех-пяти полос, построят тротуар с велодорожкой и переделают подземные коммуникации. Движение автомобилей на участке ограничат, а общественный транспорт пустят в объезд.

Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что необходимость расширить дорогу в этом районе возникла еще десять лет назад.

«Знаю, что этот период будет сложным для жителей микрорайона и принесет им неудобства. Но откладывать работы уже некуда. Без ремонта здесь ситуация очень напряженная. Микрорайон вырос огромный, а дорога остается прежней. Надо ее расширить с двух до четырех и даже местами до пяти полос движения. Здесь ремонт даже сложнее, чем мы сейчас выполняем на Черкасской», — написал мэр в своем телеграме.

Ремонтировать улицу собираются до 29 декабря. Кроме того, на участке хотят благоустроить территорию с газонами, деревьями и кустарниками, а также нанесут дорожную разметку термопластиком, сообщили 14 апреля в пресс-службе мэрии Краснодара.