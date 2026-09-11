«Мы что, виноваты, что упал дрон?» МЧС Ростовской области оштрафовало фермера за пожар в поле от упавшего беспилотника
МЧС выписало штраф в 60 тыс. рублей фермеру из Ростовской области за пожар на его поле, произошедший после падения дрона
1 сентября телеграм-канал Shot сообщил, что фермера Александра Грешнова из Тарасовского района Ростовской области дознаватель МЧС оштрафовал на 60 тыс. рублей за то, что на его поле упал дрон и начался пожар. Происшествие произошло 11 августа.
О подробностях инцидента Грешнов рассказал «Коммерсанту». Утром фермеру позвонили из сельсовета и сообщили, что горит небольшой участок поля — пожарные его быстро потушили. Территория была опахана по краям, поэтому огонь не вышел за ее пределы.
Позднее Александра вызвали к пожарному дознавателю — тот выписал ему штраф, заявив, что фермер не убрал с поля сразу после уборки стерню — нижнюю часть стеблей пшеницы, которую МЧС назвало отходами и мусором. По данным министерства, аграрий создал условия для возникновения пожара.
«Мы скосили пшеницу на одном участке и сразу переехали на соседний, чтобы успеть спасти урожай до дождей. Мы что, виноваты, что дрон упал?» — рассказала журналистам супруга фермера Наталья Грешнова.
Для хозяйства Грешновых 60 тыс. рублей — крупная сумма, которую они не могут сейчас заплатить — для этого нужно продать зерно, а фуры с пшеницей «сутками» стоят в очереди на элеваторах.
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Александр пытался оспорить штраф в Арбитражном суде Ростовской области, однако заявление вернули, так как жалоба находится «вне компетенции» учреждения. Кроме того, фермера привлекли к ответственности не как предпринимателя, а как лицо, нарушившее правила пожарной безопасности, поэтому заявление необходимо писать в суд общей юрисдикции.
Однако Грешнов все равно планирует оспорить штраф — он написал обращение в прокуратуру региона. Там заявили, что проверку организуют в течение 30 дней.
Также агрария поддерживает ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер», которая попросила прокурора Ростовской области Романа Праскова проверить законность штрафа. В организации также сослались на правила пожарной безопасности, где указано, что стерня не является отходами и мусором.
Как писали Юга.ру, 8 сентября в Новороссийске возникли три очага возгорания. Один из них — из-за падения обломков беспилотника.