«Мы что, виноваты, что упал дрон?» МЧС Ростовской области оштрафовало фермера за пожар в поле от упавшего беспилотника

МЧС выписало штраф в 60 тыс. рублей фермеру из Ростовской области за пожар на его поле, произошедший после падения дрона

1 сентября телеграм-канал Shot сообщил, что фермера Александра Грешнова из Тарасовского района Ростовской области дознаватель МЧС оштрафовал на 60 тыс. рублей за то, что на его поле упал дрон и начался пожар. Происшествие произошло 11 августа.

О подробностях инцидента Грешнов рассказал «Коммерсанту». Утром фермеру позвонили из сельсовета и сообщили, что горит небольшой участок поля — пожарные его быстро потушили. Территория была опахана по краям, поэтому огонь не вышел за ее пределы.

Позднее Александра вызвали к пожарному дознавателю — тот выписал ему штраф, заявив, что фермер не убрал с поля сразу после уборки стерню — нижнюю часть стеблей пшеницы, которую МЧС назвало отходами и мусором. По данным министерства, аграрий создал условия для возникновения пожара.

«Мы скосили пшеницу на одном участке и сразу переехали на соседний, чтобы успеть спасти урожай до дождей. Мы что, виноваты, что дрон упал?» — рассказала журналистам супруга фермера Наталья Грешнова.

Для хозяйства Грешновых 60 тыс. рублей — крупная сумма, которую они не могут сейчас заплатить — для этого нужно продать зерно, а фуры с пшеницей «сутками» стоят в очереди на элеваторах.