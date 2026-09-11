Вышел трейлер «Кэрри» — сериала по одноименному роману Стивена Кинга

Стриминговый сервис Amazon Prime представил трейлер сериала «Кэрри», основанного на одноименном романе Стивена Кинга. Шоураннером проекта выступил Майк Флэнаган, уже имеющий опыт работы с произведениями Кинга — на его счету экранизации «Доктор Сон», «Игра Джеральда» и «Жизнь Чака».

В центре сюжета — девушка из глубоко религиозной семьи, которая обладает неконтролируемыми сверхспособностями. Она становится объектом травли в школе.