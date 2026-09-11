Вышел трейлер «Кэрри» — сериала по одноименному роману Стивена Кинга

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  • Кадр из трейлера к сериалу «Кэрри» © Скриншот видео с Rutube-канала «GamesTop»
    Кадр из трейлера к сериалу «Кэрри» © Скриншот видео с Rutube-канала «GamesTop»

Зрителям показали первый трейлер экранизации мистического хоррора Стивена Кинга (18+)

Стриминговый сервис Amazon Prime представил трейлер сериала «Кэрри», основанного на одноименном романе Стивена Кинга. Шоураннером проекта выступил Майк Флэнаган, уже имеющий опыт работы с произведениями Кинга — на его счету экранизации «Доктор Сон», «Игра Джеральда» и «Жизнь Чака».

В центре сюжета — девушка из глубоко религиозной семьи, которая обладает неконтролируемыми сверхспособностями. Она становится объектом травли в школе.

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Роман Кинга, опубликованный в 1974 году, стал его первым изданным произведением и принес автору широкую известность. Книгу неоднократно экранизировали: версия Брайана де Пальмы 1976 года с Сисси Спейсек в главной роли получила статус классической и принесла актрисе номинацию на «Оскар». В 2013 году вышел ремейк с Хлоей Морец и Джулианной Мур, который, однако, был воспринят критиками и зрителями значительно прохладнее.

Все восемь эпизодов нового сериала «Кэрри» станут доступны для просмотра 7 октября.

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Вышел трейлер «Кэрри» — сериала по одноименному роману Стивена Кинга
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