В Краснодаре до конца октября перекроют движение в районе улицы Тургенева
В Краснодаре 19 апреля начнется масштабный ремонт дороги на проспекте имени Константина Образцова
Напомним, в 2021 году в краевом центре по проекту «Безопасные качественные дороги» собираются починить 62 участка улиц, на 46 из них работы уже начались.
18 апреля в городской мэрии сообщили, что со следующего дня стартует реконструкция двух участков проспекта имени Константина Образцова — от дома № 22 до улицы Яна Полуяна, а также в проезде до улицы Тургенева. Дорогу починят за счет облигационных займов.
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Ремонт проведут в два этапа, из-за чего будут ограничивать движение транспорта. Так, в ночь на 19 апреля перекроют движение во внутриквартальном проезде от проспекта до улицы Тургенева, длина участка — более 300 метров. Там планируется сделать дополнительную разворотную полосу.
«Это увеличит пропускную способность улицы Тургенева, поскольку сейчас в утренние и вечерние часы пик жители нарушают при повороте налево правила дорожного движения. С новой поворотной полосой эта проблема решится», — прокомментировал вице-мэр Краснодара Артём Доронин.
Также ожидается, что реконструкция дороги решит проблему частых подтоплений, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Подрядчик, ООО «Дортранссервис», должен завершить перый этап через три месяца, после чего проезд откроют для движения, а следом закроют участок проспекта от дома № 22 до улицы Яна Полуяна. Полностью работы планируется закончить к 29 октября. К этому времени собираются выполнить следующие виды работ:
- замена дорожного покрытия;
- создание переходно-скоростной полосы по улице Тургенева;
- устройство пешеходных и велодорожек;
- создание 34 парковочных мест;
- возведение подпорной на Тургенева и Яна Полуяна;
- обновление ливневой канализации, ЛЭП, силовых кабелей, сетей связи и тепловых сетей;
- установка дорожных знаков;
- нанесение дорожной разметки;
- благоустройство газонов.
Ранее Юга.ру писали, что в краевом центре в 2021 году начались масштабные работы на улицах Российской, Селезнёва, Черкасской, Трубилина, 40-летия Победы и других.
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