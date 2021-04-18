В Краснодаре до конца октября перекроют движение в районе улицы Тургенева

Краснодарский край

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В Краснодаре 19 апреля начнется масштабный ремонт дороги на проспекте имени Константина Образцова

Напомним, в 2021 году в краевом центре по проекту «Безопасные качественные дороги» собираются починить 62 участка улиц, на 46 из них работы уже начались.

18 апреля в городской мэрии сообщили, что со следующего дня стартует реконструкция двух участков проспекта имени Константина Образцова — от дома № 22 до улицы Яна Полуяна, а также в проезде до улицы Тургенева. Дорогу починят за счет облигационных займов.

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Ремонт проведут в два этапа, из-за чего будут ограничивать движение транспорта. Так, в ночь на 19 апреля перекроют движение во внутриквартальном проезде от проспекта до улицы Тургенева, длина участка — более 300 метров. Там планируется сделать дополнительную разворотную полосу.

«Это увеличит пропускную способность улицы Тургенева, поскольку сейчас в утренние и вечерние часы пик жители нарушают при повороте налево правила дорожного движения. С новой поворотной полосой эта проблема решится», — прокомментировал вице-мэр Краснодара Артём Доронин.

Также ожидается, что реконструкция дороги решит проблему частых подтоплений, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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Подрядчик, ООО «Дортранссервис», должен завершить перый этап через три месяца, после чего проезд откроют для движения, а следом закроют участок проспекта от дома № 22 до улицы Яна Полуяна. Полностью работы планируется закончить к 29 октября. К этому времени собираются выполнить следующие виды работ:

  • замена дорожного покрытия;
  • создание переходно-скоростной полосы по улице Тургенева;
  • устройство пешеходных и велодорожек;
  • создание 34 парковочных мест;
  • возведение подпорной на Тургенева и Яна Полуяна;
  • обновление ливневой канализации, ЛЭП, силовых кабелей, сетей связи и тепловых сетей;
  • установка дорожных знаков;
  • нанесение дорожной разметки;
  • благоустройство газонов.

Ранее Юга.ру писали, что в краевом центре в 2021 году начались масштабные работы на улицах Российской, Селезнёва, Черкасской, Трубилина, 40-летия Победы и других.

Благоустройство Дороги Краснодар Ремонт дорог

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