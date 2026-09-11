Плакаты, лекции от дизайнеров и творческий коворкинг: в Краснодаре проходит международная выставка «дух.64»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала disk64.zip
    © Скриншот фото из телеграм-канала disk64.zip

В краснодарской мастерской проходит выставка плакатов на тему духа. Публикуем программу активностей на экспозиции (18+)

Искусствовед Алексей Угольников сообщил Юга.ру,  что до 13 сентября включительно в Краснодаре проходит выставка плакатов «дух.64» в «Мастерской Одиннадцать».  

В экспозиции приняли участие авторы из разных городов России, а также из Беларуси, Испании, Латвии и Австралии. В работах, выполненных в цифровой и аналоговой форме, творцы представили свою визуализацию понятия «дух». 

  • © Фото предоставлены Юга.ру Алексеем Угольниковым
    © Фото предоставлены Юга.ру Алексеем Угольниковым
  • © Фото предоставлены Юга.ру Алексеем Угольниковым
    © Фото предоставлены Юга.ру Алексеем Угольниковым
  • © Фото предоставлены Юга.ру Алексеем Угольниковым
    © Фото предоставлены Юга.ру Алексеем Угольниковым

Также на выставке пройдут лекции от дизайнеров и представителей креативных индустрий. Программа: 

  • 12 сентября в 16:30 художник и дизайнер Ярослав Субботин расскажет о плохом дизайне — почему иногда он оказывается интереснее хорошего, как людей привлекает несовершенство и о другом. 
  • 12 сентября в 17:20 графический дизайнер и преподаватель в Школе дизайна НИУ ВШЭ Дмитрий Девишвили обсудит типографику: что она из себя представляет и что буквы могут рассказать об истории, экономике и культуре. 
  • 12 сентября в 18:10 дизайнер и кандидат искусствоведения Галина Жильцова поговорит о пространстве и «незримом» в типографике. 
  • 12 сентября в 19:00 основатель и креативный директор Millian Studio Алексей Милилян расскажет о дизайне. 

Кроме того, 13 сентября в 18:30 пройдет мероприятие «Призрак в доспехах. Дух в поисках формы», на котором художница Наталья Мартыненко осмыслит скульптуру другого творца — Павла Мартыненко. Организаторы покажут арт-фильм, фиксирующий создание объекта и рассказывающий о том, как тема духа проявляется в современной культуре.

Читайте также:

Также на время проведения выставки в пространстве открылся творческий коворкинг, где можно напечатать стикерпак или плакат, перенести графику на одежду, напечатать 3D-объекты и обменяться опытом с другими посетителями. 

Кроме того, по вечерам — в 19:00, 20:00 и 21:00 — в пространстве радио Roots&Future будет проводить живые трансляции с приглашенными электронными музыкантами. 

Roots&Future — это краснодарское саундсистемное веб-радио, вещающее круглосуточно. Проект некоммерческий, поддерживается командой энтузиастов и не имеет лицензии FM-радио. На сайте можно послушать регги, даб, саунд, диджей-сеты, басовую музыку, а также миксы от локальных артистов.

11 сентября выставка работает с 18:30 до 21:30, 12 и 13 сентября — с 16:30 до 21:00 в «Мастерской Одиннадцать» на улице Зиповской, 5, стр. А. Вход на все мероприятия бесплатный. Подробности можно уточнить у организаторов. 

Как писали Юга.ру, 27 сентября в книжном магазине Краснодара состоится фортепианный концерт Виталия Сумарокова.

Афиша Выставки Город Искусство Краснодар Лекции отдых Развлечения События Художники

Новости

Вышел трейлер «Кэрри» — сериала по одноименному роману Стивена Кинга
Роспотребнадзор признал незаконной третью смену в краснодарских школах № 62 и № 66
«Мы что, виноваты, что упал дрон?» МЧС Ростовской области оштрафовало фермера за пожар в поле от упавшего беспилотника
Плакаты, лекции от дизайнеров и творческий коворкинг: в Краснодаре проходит международная выставка «дух.64»
В Краснодаре в ночь на 12 сентября ограничат движение возле Вишняковского моста
Россия стала лидером по публичным утечкам баз данных

Лента новостей

Служить и не быть эгоистом
Сегодня, 11:43
Служить и не быть эгоистом
Как Медведев и Мединский переписали учебник по обществознанию под СВО и традиционные ценности
От преисподней до Сочи
Сегодня, 11:50
От преисподней до Сочи
Как человечество придумало пляжный отдых
Топ-5 новых микрорайонов Краснодара для проживания в 2026 году
Сегодня, 11:00
Топ-5 новых микрорайонов Краснодара для проживания в 2026 году

Реклама на сайте