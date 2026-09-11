Плакаты, лекции от дизайнеров и творческий коворкинг: в Краснодаре проходит международная выставка «дух.64»

В краснодарской мастерской проходит выставка плакатов на тему духа. Публикуем программу активностей на экспозиции (18+)

В экспозиции приняли участие авторы из разных городов России, а также из Беларуси, Испании, Латвии и Австралии. В работах, выполненных в цифровой и аналоговой форме, творцы представили свою визуализацию понятия «дух».

Искусствовед Алексей Угольников сообщил Юга.ру, что до 13 сентября включительно в Краснодаре проходит выставка плакатов «дух.64» в «Мастерской Одиннадцать».

Кроме того, 13 сентября в 18:30 пройдет мероприятие «Призрак в доспехах. Дух в поисках формы», на котором художница Наталья Мартыненко осмыслит скульптуру другого творца — Павла Мартыненко. Организаторы покажут арт-фильм, фиксирующий создание объекта и рассказывающий о том, как тема духа проявляется в современной культуре.

Также на выставке пройдут лекции от дизайнеров и представителей креативных индустрий. Программа:

Также на время проведения выставки в пространстве открылся творческий коворкинг, где можно напечатать стикерпак или плакат, перенести графику на одежду, напечатать 3D-объекты и обменяться опытом с другими посетителями.

Кроме того, по вечерам — в 19:00, 20:00 и 21:00 — в пространстве радио Roots&Future будет проводить живые трансляции с приглашенными электронными музыкантами.

Roots&Future — это краснодарское саундсистемное веб-радио, вещающее круглосуточно. Проект некоммерческий, поддерживается командой энтузиастов и не имеет лицензии FM-радио. На сайте можно послушать регги, даб, саунд, диджей-сеты, басовую музыку, а также миксы от локальных артистов.

11 сентября выставка работает с 18:30 до 21:30, 12 и 13 сентября — с 16:30 до 21:00 в «Мастерской Одиннадцать» на улице Зиповской, 5, стр. А. Вход на все мероприятия бесплатный. Подробности можно уточнить у организаторов.