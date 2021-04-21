Аресты за TikTok, обыски в штабе, памятки журналистам. Что происходит в Краснодаре накануне протестной акции в поддержку Навального

В Краснодаре 20 апреля осудили сторонников Навального и провели обыски в штабе организации

Напомним, 23 и 31 января на митинги в поддержку Алексея Навального вышли от 300 тыс. до 600 тыс. человек по всей стране. Тогда задержали около 10 тыс. сторонников оппозиционного политика. В марте штаб Навального объявил о подготовке к весеннему митингу и хотел провести его, когда 500 тыс. человек заявят о своем участии в акции. Однако в середине апреля оппозиция изменила планы из-за состояния здоровья Алексея Навального, которое ухудшилось до опасного уровня после двух недель голодовки. Еще одним поводом стало то, что прокуратура потребовала признать «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом), «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ, также считается иноагентом) и штабы Навального экстремистскими организациями.

Читайте также: В Геленджике задержали координаторку штаба Навального после ее сообщения в полицию о преследовании

18 апреля в телеграм-канале краснодарского штаба Навального объявили о месте и времени митинга (редакция Юга.ру не может сообщить подробности, так как по российскому законодательству это может быть расценено как агитация). После этого в школах и вузах педагоги начали предупреждать учеников и родителей об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Аналогичную работу провела краснодарская полиция среди населения и средств массовой информации.

Кроме того, с активными сторонниками Навального провели личные профилактические беседы, а двух активисток — Марьям Дадашеву и Алипат Султанбегову — доставили в отдел полиции. Поводом для это стали ролики в тиктоке, где девушки рассказывали о предстоящих протестах. 20 апреля Ленинский суд Краснодара рассмотрел дела по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). По данным телеграм-канала штаба Навального в Краснодаре, девушки ждали суда около восьми часов.

На заседании Султанбегова объяснила, что она снимала ролики в тиктоке в жанре политической сатиры. Судя по аудиозаписи заседания, которую опубликовал адвокат Михаил Беньяш в своем телеграм-канале, судье Султанбегова пояснила, что опубликовала видео, чтобы реализовать свои конституционные права. Беньяш указал на то, что его подзащитная имеет право на свободу слова, исходя из ст. 29 Конституции РФ, и может прийти на митинг в соответствии со ст. 31 Конституции РФ о свободе собрания.

Говоря о цели публикации ролика в сети, Султанбегова заявила, что считает важным высказаться о политических событиях в стране. Кроме того, адвокат просил заметить, что девушка высказывала свою позицию без призыва к насилию и по сути не является организатором митинга в Краснодаре. В результате Алипат Султанбеговой назначили 10 суток ареста. Второй задержанной, Марьям Дадашевой, также за видео в тиктоке суд дал 8 суток ареста по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Тем временем, днем 20 апреля полицейские прибыли к закрытому офису штаба Навального Краснодаре. Координаторы сообщили, что силовиков пустили в помещение и те стали искать агитационные материалы. После того, как листовок не обнаружилось, полицейские покинули офис штаба.

Добавим, что пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю разослала представителям СМИ региона уведомления с правилами поведения журналистов на несанкционированных акциях. В частности, редакциям необходимо заранее отправить в полицию список с данными корреспондентов, которые будут освещать акцию. На мероприятии журналистам необходимо иметь при себе документы и отличительные знаки представителей масс-медиа — бейджи и спецжилеты.

В своде правил появилось новое условие: корреспондентам запрещено находиться «в пространстве между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов». При этом, по данным источника портала Юга.ру, в полиции не стали отрицать, что на несанкционированном митинге будут работать силовики в штатском.