Ушибы и травма позвоночника. Участник митинга в Краснодаре обвинил в насилии силовиков в штатском
10 февраля правозащитная организация «Комитет против пыток» сообщила, что обратилась в СК после заявления краснодарца о насилии со стороны силовиков
23 и 31 января в Краснодаре состоялись несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также против беззакония и несправедливого суда. На обоих митингах проходили задержания. Краевое МВД не ответило на запрос Юга.ру о количестве задержанных в регионе, однако сообщило, что после акции 31 января по краю составили 78 административных протоколов.
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10 февраля «Комитет против пыток» сообщил, что краснодарец Владимир Плахтий рассказал юристам организации о насилии на мероприятии со стороны сотрудников правоохранительных органов. По его словам, 31 января, «в самый разгар акции», к нему подошли несколько молодых людей и попросили подержать их плакат.
«Когда люди начали бежать в сторону автозаков — до сих пор не понял зачем, — тогда мне эти ребята отдали плакат. Потом в момент, как я начал его складывать и класть на клумбу, меня скрутили люди в штатском», — рассказал он порталу Юга.ру.
По словам Владимира, схватившие его не представились и не объяснили причины задержания:
«Я предположил, что это сотрудники полиции, и потребовал у них представиться. Ответа не последовало. Так как они начали заламывать мне руки, я начал сопротивляться. Я группировал руки на груди и не давал им возможности их схватить. В этот момент кто-то из них толкнул меня на плитку рядом с клумбой, в результате чего я сильно ударился спиной», — рассказал местный житель.
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В этот момент к нему подошли еще несколько человек в гражданской одежде. Один из них взял парня обеими руками за плечи и попытался рывком поднять его.
«Из-за этого я испытал боль. Поднять меня снова не удалось. Второй подошедший обошел первого, держащего меня за плечи, встал на колени таким образом, что одно его колено находилось на траве, а вторым коленом он надавил мне на лицо, всем своим весом упершись мне в нос. Кто-то из них в этот момент сказал мне не рыпаться. Я испытал сильную боль. В этот момент я почувствовал щелчок в носу. Я подумал, что это перелом костей носа. От боли я крикнул сидящему на мне сотруднику убрать колено с моего лица. Он не отреагировал», — поделился он.
В распоряжении портала Юга.ру есть видео, на котором Владимира ведут к автозаку. Сам момент задержания не попал в съемку, однако на кадрах не заметно, чтобы юноша оказывал сопротивление.
Парня поместили в машину и отвезли в отдел полиции. Там на него составили протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение порядка проведения митинга). Суд признал его виновным и назначил штраф 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе «Комитета против пыток».
Вечером 31 января Владимир обратился в Больницу скорой медицинской помощи, где ему диагностировали: «Ушиб мягких тканей носа. Дисторсия шейного отдела позвоночника [травма позвоночного столба — Юга.ру]. Ушиб грудной клетки. Ушиб мягких тканей шейного и грудного отдела позвоночника. Множественные ссадины, ушибы лица. Правосторонний посттравматический артрит височно-нижнечелюстного сустава».
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Также 4 февраля пострадавший прошел судебно-медицинское освидетельствование. Согласно ему, молодому человеку причинили легкий вред здоровью (документы имеются в распоряжении редакции).
Юристы «Комитета» обратились в следственный комитет, а также приступили к проведению собственного общественного расследования. Правозащитник организации Сергей Романов сообщил журналисту портала Юга.ру, что сейчас опрашивают возможных свидетелей.
Отметим, что журналисты Юга.ру присутствовали на акции 31 января и наблюдали, как неизвестные без формы подходили к задержанным и, не представляясь, брали людей под руки и ноги и уносили в автозак. В запросе к МВД в начале февраля портал поинтересовался, обязаны ли представляться полицейские и объяснять причины задержания, являются ли эти граждане без формы сотрудниками силовых ведомств и, если нет, то на каком основании они задерживали. Также редакция спросила, почему стоящие рядом полицейские бездействовали, когда неизвестные хватали людей против их воли.
В ответ в МВД только лишь сообщили, что внутренние правовые акты ведомства позволяют сотрудникам заниматься охраной общественного порядка как в форме, так и в гражданской одежде.
При этом в ведомстве не указали закон, регламентирующий обращение полицейского к гражданину (п. 4. ст. 5 федерального закона «О полиции»). Согласно закону, полицейский обязан назвать свою должность, звание и фамилию, а по требованию гражданина предъявить служебное удостоверение. При задержании сотрудник должен объяснить причины и основания такой меры, а также разъяснить гражданину права и обязанности.
Согласно ч. 3 ст. 5 этого же закона, сотруднику МВД запрещается применять насилие и другое жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение.