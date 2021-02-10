Ушибы и травма позвоночника. Участник митинга в Краснодаре обвинил в насилии силовиков в штатском

10 февраля правозащитная организация «Комитет против пыток» сообщила, что обратилась в СК после заявления краснодарца о насилии со стороны силовиков

23 и 31 января в Краснодаре состоялись несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также против беззакония и несправедливого суда. На обоих митингах проходили задержания. Краевое МВД не ответило на запрос Юга.ру о количестве задержанных в регионе, однако сообщило, что после акции 31 января по краю составили 78 административных протоколов.

10 февраля «Комитет против пыток» сообщил, что краснодарец Владимир Плахтий рассказал юристам организации о насилии на мероприятии со стороны сотрудников правоохранительных органов. По его словам, 31 января, «в самый разгар акции», к нему подошли несколько молодых людей и попросили подержать их плакат. «Когда люди начали бежать в сторону автозаков — до сих пор не понял зачем, — тогда мне эти ребята отдали плакат. Потом в момент, как я начал его складывать и класть на клумбу, меня скрутили люди в штатском», — рассказал он порталу Юга.ру. По словам Владимира, схватившие его не представились и не объяснили причины задержания: «Я предположил, что это сотрудники полиции, и потребовал у них представиться. Ответа не последовало. Так как они начали заламывать мне руки, я начал сопротивляться. Я группировал руки на груди и не давал им возможности их схватить. В этот момент кто-то из них толкнул меня на плитку рядом с клумбой, в результате чего я сильно ударился спиной», — рассказал местный житель.

В этот момент к нему подошли еще несколько человек в гражданской одежде. Один из них взял парня обеими руками за плечи и попытался рывком поднять его. «Из-за этого я испытал боль. Поднять меня снова не удалось. Второй подошедший обошел первого, держащего меня за плечи, встал на колени таким образом, что одно его колено находилось на траве, а вторым коленом он надавил мне на лицо, всем своим весом упершись мне в нос. Кто-то из них в этот момент сказал мне не рыпаться. Я испытал сильную боль. В этот момент я почувствовал щелчок в носу. Я подумал, что это перелом костей носа. От боли я крикнул сидящему на мне сотруднику убрать колено с моего лица. Он не отреагировал», — поделился он. В распоряжении портала Юга.ру есть видео, на котором Владимира ведут к автозаку. Сам момент задержания не попал в съемку, однако на кадрах не заметно, чтобы юноша оказывал сопротивление. Парня поместили в машину и отвезли в отдел полиции. Там на него составили протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение порядка проведения митинга). Суд признал его виновным и назначил штраф 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе «Комитета против пыток». Вечером 31 января Владимир обратился в Больницу скорой медицинской помощи, где ему диагностировали: «Ушиб мягких тканей носа. Дисторсия шейного отдела позвоночника [травма позвоночного столба — Юга.ру]. Ушиб грудной клетки. Ушиб мягких тканей шейного и грудного отдела позвоночника. Множественные ссадины, ушибы лица. Правосторонний посттравматический артрит височно-нижнечелюстного сустава».

Также 4 февраля пострадавший прошел судебно-медицинское освидетельствование. Согласно ему, молодому человеку причинили легкий вред здоровью (документы имеются в распоряжении редакции). Юристы «Комитета» обратились в следственный комитет, а также приступили к проведению собственного общественного расследования. Правозащитник организации Сергей Романов сообщил журналисту портала Юга.ру, что сейчас опрашивают возможных свидетелей.