Задержания неизвестными и препятствование работе журналиста. На какие еще вопросы о митингах Юга.ру не получили ответ от МВД Кубани
После несанкционированных митингов в Краснодаре 23 и 31 января портал Юга.ру задал пресс-службе МВД Кубани более 20 вопросов
Напомним, 23 и 31 января в Краснодаре и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального. Портал Юга.ру после мероприятий отправил в ГУ МВД России по Краснодарскому краю пять запросов, в которых попросил рассказать о числе участников несанкционированных акций, количестве административных протоколов и уголовных дел. Также редакция поинтересовалась, почему людей задерживали сотрудники в гражданской одежде и что за автомобиль с камерами стоял во время митингов на пересечении улиц Красной и Гимназической.
Первый запрос портал Юга.ру направил после пикета 23 января, в нем содержались следующие вопросы:
- Какое количество людей по данным ГУ МВД по Краснодарскому краю вышло на акцию 23 января 2021 года?
- Какое количество людей было задержано правоохранительными органами в крае 23 января 2021 года?
- Какое число уголовных дел было заведено в крае в связи с акцией 23 января?
- Какое число дел об административных правонарушениях было заведено в крае в связи с акцией 23 января?
- 31 января планируется еще одна аналогичная несогласованная с властями акция в городах и районах Кубани. Какая в настоящее время ведется ГУ МВД РФ по КК профилактическая работа по предотвращению этой акции?
В ответ на запрос в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали только о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего уроженца Белгородской области, который залез на памятник и оголил ягодицы.
Напомним, что о возбуждении уголовного дела против мужчины стало известно еще до ответа на запрос — об этом рассказывал адвокат Алексей Аванесян 25 января. При этом в тот раз полиция не прокомментировала случившееся порталу Юга.ру.
После акции 31 января редакция направила еще четыре запроса. В первом журналисты поинтересовались, на каком основании митингующих задерживали люди в гражданской одежде и работают ли они в правоохранительных органах. Кроме того, редакция спросила, обязаны ли силовики представляться и объяснять причины задержания, а также:
- Если указанные люди в гражданской одежде не являются сотрудниками силовых органов, на каком основании они имеют полномочия задерживать участников мероприятия?
- Почему представители полиции, стоящие рядом, бездействовали, когда указанные люди хватали участников несогласованного митинга на площади и уносили их против воли, без объяснения причин задержания?
«В ответ на запрос сообщаю, что сотрудники органов внутренних дел при выполнении возложенных задач могут осуществлять охрану общественного порядка как в форменном обмундировании, так и в гражданской форме одежды. Это регламентировано внутренними нормативными правовыми актами МВД России», — ответил начальник пресс-службы краевого МВД Александр Рунов на пять вопросов.
В следующем запросе портал Юга.ру задал сразу 10 вопросов пресс-службе ГУ МВД по краю:
- По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в каких муниципалитетах региона прошли подобные мероприятия 31 января?
- Сколько людей, по данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, приняли участие в несогласованных акциях на территории региона?
- Сколько участников несогласованных мероприятий были задержаны на территории Краснодарского края?
- Есть ли данные по числу задержанных в каждом из муниципалитетов, где проводились несогласованные акции? Если да, просим Вас озвучить цифры.
- По какому принципу сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю производили задержания граждан?
- Какие статьи вменили задержанным?
- Завели ли на кого-нибудь из участников несогласованной акции уголовное дело? Если да, то по какой статье и на каком основании?
- Есть ли данные по числу участников несогласованного мероприятия в Краснодаре? Если да, просим Вас озвучить цифры.
- Сколько сотрудников полиции обеспечивали порядок во время несогласованной акции в Краснодаре?
- Кроме сотрудников полиции, какие силовые структуры привлекались в Краснодаре для обеспечения порядка?
«В ответ на запрос сообщаю, что 31.01.2021 в результате обеспечения охраны общественного порядка при проведении несогласованной акции в Краснодарском крае составлено 78 административных протоколов», — ответили редакции на 10 вопросов.
На акции 31 января около 15:26 журналист портала Юга.ру достала телефон, чтобы снять очередное задержание возле автобуса ПАЗ на улице Красной. Когда мужчины в штатском вели в автобус участника несанкционированной акции, один из них выхватил у корреспондента телефон. На требование отдать гаджет и напоминание о том, что он препятствует деятельности журналиста, мужчина, используя ненормативную лексику, заявил, что «он гражданский и ему всё равно». Его товарищ самостоятельно забрал у него устройство и вернул девушки. В связи с этим редакция попросила у пресс-службы краевого МВД объяснить:
- Если протестующего нес человек, который заявил, что он — «гражданское лицо», можно ли расценивать его действия как похищение человека и открытое хищение имущества?
- Будет ли МВД проводить служебную проверку по факту инцидента или для этого необходимо написать заявление в полицию?
- Можете ли Вы подтвердить, что 31 января в 15:26 в указанном выше месте происходило именно задержание? Если да, то на каком основании его производило гражданское лицо?
«В связи с тем, что по интересующему Вас инциденту в запросе отсутствуют сведения, необходимые для установления личности сотрудника правоохранительных органов, ответить на заявленные вопросы не представляется возможным», — ответил Рунов на запрос.
Отметим, что телефон у журналиста отобрали люди в штатском. На них не было опознавательных знаков и форменных элементов, они не представились. Поэтому редакция не может предоставить МВД другие сведения доя установления личности мужчин.
На последний запрос, отправленный 5 февраля, портал Юга.ру еще не получил ответ от пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В нём редакция поинтересовалась, для каких целей в Краснодаре использовали служебный автомобиль с камерами, который стоял во время акций на улице Красной.