Задержания неизвестными и препятствование работе журналиста. На какие еще вопросы о митингах Юга.ру не получили ответ от МВД Кубани

После несанкционированных митингов в Краснодаре 23 и 31 января портал Юга.ру задал пресс-службе МВД Кубани более 20 вопросов

Напомним, 23 и 31 января в Краснодаре и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального. Портал Юга.ру после мероприятий отправил в ГУ МВД России по Краснодарскому краю пять запросов, в которых попросил рассказать о числе участников несанкционированных акций, количестве административных протоколов и уголовных дел. Также редакция поинтересовалась, почему людей задерживали сотрудники в гражданской одежде и что за автомобиль с камерами стоял во время митингов на пересечении улиц Красной и Гимназической.

Первый запрос портал Юга.ру направил после пикета 23 января, в нем содержались следующие вопросы:

Какое количество людей по данным ГУ МВД по Краснодарскому краю вышло на акцию 23 января 2021 года?

Какое количество людей было задержано правоохранительными органами в крае 23 января 2021 года?

Какое число уголовных дел было заведено в крае в связи с акцией 23 января?

Какое число дел об административных правонарушениях было заведено в крае в связи с акцией 23 января?

31 января планируется еще одна аналогичная несогласованная с властями акция в городах и районах Кубани. Какая в настоящее время ведется ГУ МВД РФ по КК профилактическая работа по предотвращению этой акции?

В ответ на запрос в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали только о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего уроженца Белгородской области, который залез на памятник и оголил ягодицы.

Напомним, что о возбуждении уголовного дела против мужчины стало известно еще до ответа на запрос — об этом рассказывал адвокат Алексей Аванесян 25 января. При этом в тот раз полиция не прокомментировала случившееся порталу Юга.ру.