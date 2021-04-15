В Геленджике задержали координаторку штаба Навального после ее сообщения в полицию о преследовании

Руководителя краснодарского штаба Навального Анастасию Панченко 15 апреля задержали в Геленджике после того, как она сообщила полицейским о подозрительном мужчине, который ее преследовал

Напомним, накануне Анастасия Панченко вместе со съемочной группой не смогла выехать в Геленджик на съемку расследования. Команду задержали на выезде из Краснодара и проверили на наркотики. Тест показал отрицательный результат. 15 апреля адвокат Михаил Беньяш рассказал в своем телеграм-канале, что Панченко вместе с оператором задержали в Геленджике из-за «антиполитических лозунгов». Он отправился в полицейский участок, где допрашивали девушку. После этого еще около часа его не пускали к ней.

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Журналистка Юга.ру связалась с Анастасией Панченко. Выяснилось, что съемочной группе удалось доехать до Геленджика и снять расследование. Во время прогулки по набережной она заметила мужчину, который преследовал ее и оператора. Девушка позвонила в полицию и сообщила о подозрительном прохожем. Полицейские взяли объяснения у Панченко и уехали в отдел. После этого координаторку штаба Навального вызвали в участок якобы для дополнительных вопросов. В отделе девушке сказали, что узнали в ней оппозиционную активистку. Полицейские еще раз провели допрос и отпустили только когда приехал Михаил Беньяш. В районе 21:00 Анастасия Панченко покинула участок. В своем телеграм-канале она опубликовала пост о том, что к ней подошли люди и сказали, что съемочная группа «баламутит Геленджик», в котором «всё спокойно».