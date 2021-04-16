Прокуратура потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. Чем всё это грозит?

16 апреля прокуратура Москвы подала иск с требованием признать «Фонд борьбы с коррупцией» и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями

16 апреля на сайте прокуратуры Москвы сообщили, что по поручению Генпрокуратуры РФ ведомство провело проверку в отношении некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» оппозиционного политика Алексея Навального, а также «Фонда защиты прав граждан» (ФЗПГ) и штабов Навального. Проверка установила, что эти организации «фактически осуществляют экстремистскую деятельность», в связи с чем прокуратура направила в Мосгорсуд иск с требованием признать их экстремистскими.

«Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции», — отметили в прокуратуре.

В сообщении также говорится, что ФБК, ФЗПГ и штабы Навального осуществляют деятельность иностранных организаций, признанных в России нежелательными. Краснодарский Адвокат Михаил Беньяш объяснил порталу Юга.ру возможные последствия решения признать эти организации экстремистскими. По его мнению, это повлечет за собой запрет финансирования «Фонда борьбы с коррупцией». За денежные отчисления на счета ФБК, в том числе пожертвования, теперь может грозить уголовная ответственность по ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации). Пока организацию не признают экстремитсткой, за взносы накание не предусмотрено. Кроме того, признание деятельности ФБК экстремистской дает законные основания для прослушивания телефонов и обыска домов подозреваемых. А средства массовой информации в новостях, касающихся ФБК, будут обязаны делать пометку о том, что Фонд считается экстремистской организацией.

Беньяш считает, что решение о признании организаций экстремистскими принято давно, но обнародовали его в преддверии выборов в Государственную думу, которые состоятся в сентябре 2021 года. Адвокат подчеркнул, что это решение повлечет за собой массовый отток активистов из рядов сторонников Алексея Навального. Это приведет к тому, что в предвыборную гонку не смогут вступить независимые политики.