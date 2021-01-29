В школах Краснодара детям угрожают арестом за участие в митингах. Объясняем, что с этим не так

Краснодарским школьникам перед очередным несанкционированным митингом начали угрожать ответственностью по КоАП РФ

Напомним, 17 января политика Алексея Навального задержали и заключили под стражу на 30 суток. 19 января команда Навального выпустила расследование о «дворце Путина» под Геленджиком, которое набрало уже 100 млн просмотров. 23 января тысячи людей по всей стране, в том числе жители Краснодарского края, вышли на несогласованные митинги против коррупции и в поддержку оппозиционера. За несколько дней до пикета учеников кубанских школ предупредили об опасности участия в несанкционированных акциях, а на время митинга поставили факультативные мероприятия. Источники портала Юга.ру 29 января прислали в редакцию памятки, которые классные руководители краснодарских школ отправили в родительские чаты пятиклассников и девятиклассников. Там подростков призывали не ходить на несанкционированное мероприятие, которое должно пройти в предстоящие выходные. В частности, детям угрожают административной ответственностью по КоАП РФ, в том числе и административным арестом на срок до 15 суток.

Журналисты портала Юга.ру решили проверить, соответствуют ли эти данные российскому законодательству. Так, согласно ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ, административный арест не может применяться к лицам, не достигшим возраста 18 лет. Редакция решила спросить у юристов, так ли это, и что еще не так с разосланными памятками. Адвокат, старший партнер «Апологии протеста» Александр Передрук подтвердил порталу Юга.ру, что административный арест нельзя применять к несовершеннолетним. Кроме того, юрист отметил, что к административной ответственности можно привлекать только людей, достигших 16-летнего возраста (ст. 2.3 КоАП РФ).

«Равным образом, их [несовершеннолетних] не могут задерживать на срок более чем 3 часа. Стоит отметить, что в карточках есть неточности. К примеру, что будет с ребенком, если его задержат «за перекрытие участниками дороги». Все-таки ответственность у нас индивидуальная и, если сам ребенок ничего не перекрывает, — за то, что это сделали другие люди, его судить нельзя», — добавил адвокат. Сотрудник краснодарского юридического центра DS-Lex Артём Морозов еще раз подчеркнул, что за мелкое хулиганство подростков могут задержать не более чем на 3 часа. При этом он напомнил, что полицейские обязаны сразу же уведомить об этом родителей, а также детей при задержании должны содержать отдельно от взрослых. Если подростку больше 16 лет, то ему может грозить штраф, который могут переложить на родителей. Если взрослые не оплатят штраф за своего ребенка, то им может грозить еще один штраф — уже в двукратном размере (ст. 20.25 КоАП). «Если ребенку меньше 16 лет, то полицейские, скорее всего, проведут с ним профилактическую беседу в присутствии родителей. Возможно, поставят на учёт», — резюмировал Морозов.