В Краснодаре 19 апреля начались задержания перед акцией в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального

Напомним, 23 и 31 января в России прошли акции протеста, на которые вышли от 300 тыс. до 600 тыс. сторонников Алексея Навального, которые требовали отставки действующей власти и освобождения политзаключенных, включая своего лидера. На митингах задержали около 10 тыс. человек.

В марте штаб Навального объявил о подготовке к весеннему митингу. Организаторы просили отметиться на сайте тех, кто готов выйти на акцию протеста: оппозиция планировала выйти на улицы, как только наберется 500 тыс. человек по всей стране. Однако накануне организаторы изменили планы. Одним из поводов стало состояние здоровья Алексея Навального, который 31 марта объявил голодовку. 17 апреля «Медуза» сообщила, что у Навального катастрофически высокий уровень калия, что может привезти к остановке сердца. А 16 апреля стало известно, что прокуратура потребовала признать экстремистскими организациями «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом), «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ, также считается иноагентом) и штабы Навального. Как писала «Лента», в этот же день появилась информация об утечке персональных данных с электронными адресами пользователей, которые зарегистрировались на митинг.

18 апреля штаб Навального в Краснодаре объявил, что сбор на митинг возле здания краевой администрации состоится вечером в середине следующей недели (редакция портала Юга.ру не может сообщить детали, поскольку по российскому законодательству это может быть расценено как агитация).

19 апреля появились сообщения, что в день несанкционированной акции в краснодарских школах отменили занятия в начальных классах, а для остальных уроки продлили до 21:50. Родителей обязали самостоятельно забирать детей из школы. В телеграм-канале штаба Навального в Краснодаре рассказали со ссылкой на слова учителей, что «министерство образования решило сделать детям выходной». Также, по данным штаба, в колледжах и вузах появились листовки с предупреждениями об ответственности за участие а митингах. Однако у портала Юга.ру пока нет подтверждений информации по поводу ситуации в учебных учреждениях в преддверии акции протеста.

Комментарий о несогласованной акции 19 апреля распространила и краснодарская полиция. В пресс-службе МВД предостерегли, что в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусом и что «не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц». В сообщении также предупредили:

«Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться». Кроме того, к нескольким оппозиционерам пришли домой, чтобы предупредить об опасности участия в протестных акциях. Полицейские провели беседу с Евгением Друщенко и Виталием Молодановым. По данным «Свободных медиа», последнему вручили в том числе предупреждение об уголовной ответственности за нарушение экстремистского законодательства. Отметим, что Молоданова уже задерживали во время протестного шествия в 2017 году, а в марте 2021 года силовики сделали его свидетелем в деле о пропаже ребенка и пришли к нему с обысками.

Также 19 апреля стало известно о первых задержаниях сторонников Алексея Навального. Ими стали Марьям Дадашева и Алипат Султанбегова. Адвокат Феликс Вертегель рассказал портула Юга.ру, что девушек доставили в краснодарский отдел полиции. Им вменяют нарушение по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

По версии штаба, поводом стали посты в соцсетях, на которых была указана дата и время предстоящего митинга. 20 апреля их дела будут рассматривать в Ленинском районном суде. В случае доказательства вины, девушкам грозит до 15 суток ареста.

Кроме того, в понедельник в Краснодаре перед зданием краевой администрации прошли одиночные пикеты с плакатами, на одном из которых говорилось «Безучастие — это преступление» и «Твои права и закон украли».

Читайте также: Ротенберг назвал себя владельцем дворца Путина под Геленджиком