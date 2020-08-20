Оппозиционер Навальный находится в коме. Предположительно, его отравили

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Самолет Томск — Москва 20 августа экстренно сел в Омске после того, как на борту стало плохо политику Алексею Навальному

Утром 20 августа самолет, летевший из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске из-за того, что на борту стало плохо политику Алексею Навальному. Его экстренно госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи, он без сознания и находится в реанимации в коме второй степени. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, сообщил телеканал «360».

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О случившемся сначала в своем твиттере сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. По ее словам, у политика токсическое отравление. Она предполагает, что ему что-то подмешали в чай — это единственное, что он пил с утра. Оппозиционера подключили к аппарату ИВЛ, а его команда потребовала вызвать полицию, а позже возбудить уголовное дело по ст. 277 УК РФ (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Врач пока не сообщил результаты взятых анализов, а также отказывается говорить с лечащим врачом Навального Анастасией Васильевой.

Около 10:30 замглавврача больницы выступил перед журналистами и сообщил уже известную информацию. При этом он не назвал диагноз и не объяснил, есть ли угроза жизни политика.

Алексей Навальный Отравления

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