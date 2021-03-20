Об этом рассказал краснодарский правозащитник и адвокат Михаил Беньяш в своем телеграм-канале. По его словам, утром силовики с обыском пришли к Виталию Молоданову. Его опросили как свидетеля, забрали телефон и планшет и ушли.

«У если меня украденный ствол искали, то у Молоданова пропавшего ребенка, но (как без этого?) с обязательным изъятием электронных носителей. Пропавшие дети и украденные пистолеты обычно хранятся именно в ноутбуках и флешках», — заключил Беньяш.