На Кубани силовики сделали оппозиционера свидетелем в деле о пропаже ребенка и пришли к нему с обысками

Краснодарский край

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Утром 20 марта в станице Новомышастовской Красноармейского района пришли обыскивать дом активиста Виталия Молоданова

Об этом рассказал краснодарский правозащитник и адвокат Михаил Беньяш в своем телеграм-канале. По его словам, утром силовики с обыском пришли к Виталию Молоданову. Его опросили как свидетеля, забрали телефон и планшет и ушли.

«У если меня украденный ствол искали, то у Молоданова пропавшего ребенка, но (как без этого?) с обязательным изъятием электронных носителей. Пропавшие дети и украденные пистолеты обычно хранятся именно в ноутбуках и флешках», — заключил Беньяш.

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По словам Беньяша, девочка Вика пропала 23 января 2021 года. В этот же день в Кранодаре прошел несогласованный митинг. На улице Красной в тот день находился и Виталий.

Виталий рассказал порталу Юга.ру, что не имеет отношения к пропаже ребенка и не знает его. У сотрудников было с собой постановление суда. Они пришли в связи с тем, что Виталий якобы может иметь информацию о пропавшей, объяснил активист.

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Напомним, 22 января, накануне акции, с обысками пришли к Беньяшу. Поводом для визита стало расследование дела о краже макета пистолета Макарова неким Александром Тимохиным. У Беньяша забрали два ноутбука. Спустя день его задержали по подозрению в организации несогласованного митинга. Суд назначил ему пять суток ареста. 

Законодательство Красноармейский район Суд

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