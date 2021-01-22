«Проследите, чтобы на выходных дети без взрослых на улице не появлялись». Как в краснодарских школах предупреждают о 23 января

Краснодарский край

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В школах Краснодара предупредили детей и родителей об опасностях участия в предстоящем мероприятии на выходных

Напомним, 17 января политик Алексей Навальный прибыл в России из Германии. 18 января суд, который провели в зале УВД, направил его в СИЗО на 30 суток. На следующий день на его канале вышло новое расследование о «дворце Путина» в Геленджике. Комплекс, по данным расследования Фонда по борьбе с коррупцией (организация, которая на территории РФ признана иноагентом), обошелся в 100 млрд рублей и является результатом коррупционных схем друзей Путина.

После заключения под стражу оппозиционера и публикации расследования граждане решили выразить свое недовольство — на грядущих выходных они планируют провести несанкционированное мероприятие, в том числе в Краснодаре (портал Юга.ру не может сообщать подробности события, так как по российскому законодательству это может быть расценено как агитация). Информацию о мероприятии также разместили в инстаграме краснодарского штаба Навального, после чего аккаунт подвергся атаке ботов.

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Накануне выходных учеников краснодарских школ и их родителей начали предупреждать о предстоящем мероприятии. Так, родителям учащихся лицея № 4 и школы № 2 сделали рассылку о том, что «несанкционированные массовые акции небезопасны», а вовлечение детей в них — противозаконно. Родителей попросили обеспечить контроль за местонахождением детей.

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О контроле за действиями своих детей попросили и в одной из школ-интернатов города. Там сообщили родителям, что сейчас в соцсетях и через мессенджеры «распространяется приглашение подросткам и молодежи принять участие» в акции протеста. Родителей предупредили, что за участие несовершеннолетних в несогласованных акциях, в которых в том числе есть призывы к экстремистской деятельности, привлекут детей и их родителей к установленной Уголовным кодексом ответственности.

«Несогласованные публичные мероприятия могут быть сопряжены с нарушением общественного порядка, в ходе которых могут пострадать ваши дети», — указано в сообщении.

В еще одном родительском чате классная руководительница сообщила, что на выходные детям задали посмотреть фильм «Мальчик в полосатой пижаме» (кино о концлагере). Родителей, чьи дети не придут в субботу на занятия, заставят написать объяснительную на имя директора.

«Проследите, чтобы на выходных дети без взрослых на улице не появлялись Если гуляют во дворе, то под присмотром», — сообщается там.

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Также заставят объяснять причины прогула и в школе № 71. А в школе № 25, как раз во время проведения мероприятия, ученикам сообщили о необходимости быть на онлайн-консультации. Также завуч школы предупреждала на уроках, что в случае, если школьники отправятся на акцию, им поставят двойки.

Кроме того, несколько предупреждений о предстоящем дне появились в «Туподаре». Судя по скриншотам сообщений из родительских чатов, в одной из школ неожиданно в середине дня в субботу проведут «мониторинговую» двухчасовую работу по математике. В школе № 20 тоже планируют провести мероприятия 23 января — дискотеку и веселые старты. Пропускать их, уточняет паблик, нельзя.

А журналист и бывший главред «Юга.ру» написал в своем твиттере, что в школе его дочери-пятиклассницы субботу просто объявили рабочим днем — «в связи с проведением итогового собеседования 10 февраля».

Также порталу Юга.ру известно известно, что о последствиях участия в акции предупредили студентов Кубанского аграрного государственного университета. На парах им угрожали отчислением. 

Алексей Навальный Дети Краснодар Митинги Школа

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«Проследите, чтобы на выходных дети без взрослых на улице не появлялись». Как в краснодарских школах предупреждают о 23 января
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