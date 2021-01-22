Администрация Краснодара сообщила, что 23 января на улице Красной проведут дезинфекцию

В эту субботу, 23 января, главную улицу города не будут делать пешеходной, как обычно бывало по выходным, — то есть по дороге разрешат ездить транспорту. Дежурные бригады продезинфицируют Красную, в том числе остановки, лавочки и малые архитектурные формы. По уверениям властей, работы проведут для борьбы с коронавирусом.

Замглавы города Андрей Дорошев рассказал, что 22 января специалисты обработают контактные поверхности на остановках и в подземных пешеходных переходах по улицам Офицерской, Северной, Рашпилевской и Коммунаров, а завтра приступят к дезинфекции улицы Красной.

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Как подчеркнули в пресс-службе администрации Краснодара, ежедневная масштабная дезинфекция для борьбы с коронавирусом ведется в городе по поручению мэра Евгения Первышова с марта 2020 года. «Во время похолодания коммунальные службы вели работы по расчистке, обработке территорий противогололедным материалом. С наступлением плюсовых температур масштабная дезинфекция города продолжится», — объяснили в мэрии.

Отметим, что именно 23 января в центре Краснодара (и в других городах страны) запланировано несогласованное мероприятие (редакция портала Юга.ру не может сообщить детали, так как по российскому законодательству это может быть расценено как агитация).

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