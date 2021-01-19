От отравления до СИЗО. Вспомнили, что происходило с Навальным за последние пять месяцев

Политик Алексей Навальный 17 января после лечения в Германии вернулся в Россию, его задержали и заключили под стражу на 30 суток.

Отравление, лечение и расследования Навального Напомним, 20 августа политику Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск — Москва. Рейс совершил экстренную посадку в Омске, оппозиционера госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Через несколько дней Навального удалось перевезти в немецкую клинику Charite. Там заявили, что политика отравили, а в начале сентября правительство Германии сообщило, что оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Навального вывели из комы 7 сентября, а еще через месяц он дал двухчасовое интервью Юрию Дудю, в котором рассказал об отравлении и о том, что, по его мнению, к этому причастен президент России Владимир Путин.

Иван Жданов вышел к прессе и рассказал, что только что сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Название не говорят, потому что «тайна следствия». Врачи не реагируют на сообщение — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

14 декабря CNN, Bellingcat, The Insider и Spiegel опубликовали совместное расследование об отравлении Навального. В нем авторы заявили, что к этому причастны восемь сотрудников ФСБ. Выяснить их имена удалось благодаря биллингу телефонных разговоров. Путин на своей ежегодной пресс-конференции называл расследование «легализацией материалов американских спецслужб». Также президент говорил, что спецслужбы должны присматривать за Навальным, а «если бы хотели отравить, довели бы дело до конца». В конце декабря оппозиционер выложил в Сеть запись разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который фигурировал в расследовании. Навальный позвонил ему, представился помощником секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева Максимом Устиновым и заявил, что ему нужны данные для отчета перед руководством. Во время разговора Кудрявцев рассказал, что он вместе с коллегами обработал отравляющими веществами одежду Навального, в особенности гульфик трусов.

Навального объявили в розыск по делу «Ив Роше» Напомним, Алексей Навальный со своим братом Олегом в 2008 году зарегистрировали компанию «Главное подписное агентство» (Главподписка), с помощью которой планировали осуществлять электронную подписку на газеты и журналы. Однако расходы на организацию и почтовые услуги оказались слишком высокими, и бизнес закрылся. На протяжении четырех лет фирма сотрудничала с косметической компанией «Ив Роше», однако в декабре 2012 года ее директор Бруно Лепру написал заявление, где попросил проверить договор с «Главподпиской». Спустя девять дней на братьев завели уголовное дело о мошенничестве на 55 млн рублей — на всю сумму договора за всё время. В феврале 2013-го «Ив Роше» заявила, что провела собственную проверку и не обнаружила реального ущерба или упущенной выгоды от сотрудничества, однако дело не закрыли. Позже следователи завели аналогичное дело против Навальных: якобы они обманули Многопрофильную процессинговую компанию (МПК) на 4,5 млн рублей. При этом обе компании позже неоднократно заявляли, что об ущербе впервые услышали от следователей, а сами они никаких претензий к «Главподписке» не имеют.

Несмотря на это, прокуратура потребовала для Алексея Навального 10 лет лишения свободы, а для его брата — восьми лет колонии. В конце декабря 2014-го оппозиционера приговорили к 3,5 годам условного срока, а его брата Олега — к тому же сроку в колонии общего режима. Кроме того, обоих приговорили к крупным штрафам. 13 января, когда политик еще находился в Германии, в телеграм-каналах появилась информация, что Навального объявили в розыск 29 декабря 2020-го. Разыскное дело открыли еще 27 ноября: оппозиционер не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства по делу «Ив Роше». ФСИН решила, что политик уклоняется от контроля, и объявила его в розыск.

ФСИН продлевала испытательный срок Алексею Навальному до 30 декабря 2020 года, объяснил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Суд не может изменить вид наказания, сократить срок, изменить режим и так далее — изначально политик получил 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Если ему отменят условное осуждение, он сможет обжаловать это решение, но до апелляции он будет находиться в СИЗО. При этом, помимо замены условного наказания на реальный срок, суд может снова продлить испытательный срок не более чем на 1 год. Такая практика уже существует.

Навальный сообщил, что прилетит в Москву рейсом «Победы» Утром 13 января Навальный в своих соцсетях сообщил, что через 4 дня вернется домой на самолете авиакомпании «Победа». Через несколько часов после этой новости билеты на его рейс подорожали. Журналисты попытались получить аккредитации на съемку в аэропорту Внуково, но им отказали. Позже представители аэропорта заявили, что из-за эпидемиологической ситуации на территории аэропорта запрещено проводить «массовые мероприятия», поэтому «организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится».

День, когда Навальный вернулся в Россию Рейс оппозиционера должен был приземлиться во Внукове 17 января в 19:20. За несколько часов до этого на территории аэропорта появилось много автозаков, затем там начали собираться журналисты и те, кто хотел встретить политика. Во Внукове одна за другой начались «технические неполадки». Сначала там полностью закрыли зону международных рейсов, затем с перрона «Аэроэкспресса» перекрыли подземный переход в терминал. Кроме того, в аэропорту появилась большая группа людей, которые якобы приехали встретить певицу Ольгу Бузову. Они пели ее песни и держали плакаты с изображением сердец. В соцсетях пользователи отметили, что более десятка плакатов написаны одним почерком и фломастерами.

За час до прилета Навального во Внуково начались первые столкновения с силовиками — сначала полиция задержала Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, Константина Котова и других людей, связанных с оппозиционером. Позже людей, которые собрались у рамок на входе в аэропорт, начали силой вытеснять на улицу. В то время, когда самолет Навального должен был приземлиться, начала появляться информация, что его перенаправили в Шереметьево «по техническим причинам».

Когда самолет сел, первыми из него вышли оппозиционер с женой. Их не стали сразу задерживать — это сделали на паспортном контроле. Политик сначала отказывался уходить с полицейскими, но через какое-то время поцеловал жену и ушел. Адвоката с ним не пустили. ФСИН России объяснила, что политика задержали, потому что он находился в розыске. Дальнейшую меру пресечения определит суд, но до решения суда задержанный будет находиться под стражей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у него был последний день отпуска и он не следил за новостями. По данным «ОВД-Инфо», 17 января силовики задержали 65 человек.

«Я очень благодарна вам всем, что вы приехали. Они настолько боятся Алексея, что парализовали практически все полеты сегодня вечером в Москве, подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину. И самое главное, что Алексей сказал, что он не боится. И я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам всем большое за поддержку», — сказала Юлия Навальная перед тем, как уехать из аэропорта.

Суд В ночь на 18 января Навального привезли в 2-е отделение полиции в Химках. К этому времени уже 10 стран потребовали освободить политика, в том числе Германия и США. В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные политики таким образом пытаются отвлечь внимание от своих проблем, в частности «от глубочайшего кризиса либеральных демократий». Днем стало известно, что Навальному изберут меру пресечения прямо в актовом зале УВД Химок. При этом ФСИН попросила так называемый суд арестовать Навального до заседания по замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Ч. 3 ст. 118 Конституции РФ: «Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Судебную систему Российской Федерации составляют Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов Российской Федерации. Создание чрезвычайных судов не допускается ». Подробнее о том, можно ли судить людей в полицейском участке, можно прочитать в карточках «Медузы».

«Почему заседание проходит в полиции, я не понимаю? Почему никого не уведомили, не дали никакой повестки? Это просто — я много видел насмешек над правосудием, но, видимо, тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку Уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно! То, что происходит здесь, — в наивысшей степени беззаконие», — прокомментировал Навальный так называемый суд по избранию ему меры пресечения. На заседание пустили только журналистов Life и программы «Вести. Дежурная часть». Около 200 человек остались на улице, сообщила «Медиазона». При этом судья и полицейские утверждали, якобы заседание проводят в УВД, чтобы на нем могли присутствовать журналисты. Позже в УМВД по Московской области передумали и заявили, что Навального решили судить в полиции из-за коронавируса — после возвращения из Германии у него не было актуального теста. Около 17:00 судья удовлетворила ходатайство следователя и заключила оппозиционера под стражу на 30 суток — до 15 февраля, написал политик в своем твиттере. При этом позже в Сети появились фотографии постановления суда, в котором говорилось именно о продлении срока задержания. Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подчеркнул, что в документе нет практически ни одной ссылки на закон. Те статьи, которые судья упомянула в финальной части постановления, не могут применяться к условно осужденным. «Ну все, если верить документам суда, я поехал в «Матросскую тишину». А всем хочу сказать одно: ничего не нужно бояться, бояться можно только своего собственного страха. Пока», — заявил политик перед тем, как его увезли в СИЗО.