На Кубани снова продлили режим повышенной готовности, но ничего не изменится

Краснодарский край

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 26 марта продлил режим повышенной готовности

Напомним, режим повышенной готовности из-за коронавируса действует на Кубани уже больше года — с 15 марта 2020-го. Его каждые две недели продлевает глава региона Вениамин Кондратьев. Последний раз он подписал постановление 12 марта. Согласно документу, режим сохранится до 29 марта, других изменений в нем не было.

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Однако 18 марта власти решили открыть кафе и рестораны в торговых центрах и возобновить проведение диспансеризации и профилактических медосмотров. Также с 5 апреля заполняемость кинозалов, театров и стадионов увеличат до 50% и позволят проводить массовые мероприятия. Кроме того, Кондратьев разрешил провести парад Победы в мае, однако он состоится без зрителей.

По новому документу, режим повышенной готовности продлили до 12 апреля. Больше в нем никаких изменений нет. Жителей и гостей региона попросили продолжать ходить в масках в местах массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, напомнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Вениамин Кондратьев Коронавирус Краснодар

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