Жители Кубани снова смогут попасть на диспансеризацию, которую год назад отменили из-за ковида
Власти Краснодарского края 18 марта решили возобновить в регионе проведение диспансеризации и профилактических медосмотров
18 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел очередное заседание оперативного штаба, во время которого власти региона приняли ряд послаблений в ковидные ограничения.
Так, например, в торговых центрах с 22 марта снова заработают кафе и рестораны, при этом фудкорты по-прежнему под запретом. А с 5 апреля заполняемость кинозалов, театров и стадионов увеличат до 50%. Парад Победы в мае состоится, однако мероприятие проведут без зрителей.
Кроме того, на заседании губернатор напомнил, что в регионе уже год не проводится диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. Кондратьев счёл, что эпидостановка на Кубани позволяет возобновить эти профилактические мероприятия с 22 марта.
«Это очень важно, особенно, когда речь идет об онкозаболеваниях и заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Надо снова запускать онкопатрули, кардиодесанты», — отметила вице-губернатор Анна Минькова.
Как объяснили в пресс-службе администрации региона, в медучреждениях, где будут проводить диспансеризацию, предусмотрят входные фильтры, организуют предварительную запись пациентов, а также работу медперсонала по вечерам и выходным.
Отметим, что с середины января краснодарский СПИД-центр возобновил акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ.
Ранее Юга.ру сообщали, что в 2020 году коронавирус помешал провести в России диспансеризацию населения.
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