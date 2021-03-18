Жители Кубани снова смогут попасть на диспансеризацию, которую год назад отменили из-за ковида

Так, например, в торговых центрах с 22 марта снова заработают кафе и рестораны, при этом фудкорты по-прежнему под запретом. А с 5 апреля заполняемость кинозалов, театров и стадионов увеличат до 50%. Парад Победы в мае состоится, однако мероприятие проведут без зрителей.

18 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел очередное заседание оперативного штаба, во время которого власти региона приняли ряд послаблений в ковидные ограничения.

Кроме того, на заседании губернатор напомнил, что в регионе уже год не проводится диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. Кондратьев счёл, что эпидостановка на Кубани позволяет возобновить эти профилактические мероприятия с 22 марта .

«Это очень важно, особенно, когда речь идет об онкозаболеваниях и заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Надо снова запускать онкопатрули, кардиодесанты», — отметила вице-губернатор Анна Минькова.