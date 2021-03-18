Жители Кубани снова смогут попасть на диспансеризацию, которую год назад отменили из-за ковида

Краснодарский край

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Власти Краснодарского края 18 марта решили возобновить в регионе проведение диспансеризации и профилактических медосмотров

18 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел очередное заседание оперативного штаба, во время которого власти региона приняли ряд послаблений в ковидные ограничения.

Так, например, в торговых центрах с 22 марта снова заработают кафе и рестораны, при этом фудкорты по-прежнему под запретом. А с 5 апреля заполняемость кинозалов, театров и стадионов увеличат до 50%. Парад Победы в мае состоится, однако мероприятие проведут без зрителей.

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Кроме того, на заседании губернатор напомнил, что в регионе уже год не проводится диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. Кондратьев счёл, что эпидостановка на Кубани позволяет возобновить эти профилактические мероприятия с 22 марта.

«Это очень важно, особенно, когда речь идет об онкозаболеваниях и заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Надо снова запускать онкопатрули, кардиодесанты», — отметила вице-губернатор Анна Минькова.

Как объяснили в пресс-службе администрации региона, в медучреждениях, где будут проводить диспансеризацию, предусмотрят входные фильтры, организуют предварительную запись пациентов, а также работу медперсонала по вечерам и выходным.

Отметим, что с середины января краснодарский СПИД-центр возобновил акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ.

Ранее Юга.ру сообщали, что в 2020 году коронавирус помешал провести в России диспансеризацию населения.

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