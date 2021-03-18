На Кубани снова заработают кафе и рестораны в ТЦ, а фудкорты — нет

Краснодарский край

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Власти Краснодарского края 18 марта сообщили, что снимут ковидные ограничения для кафе и ресторанов без отдельного входа

Напомним, год назад 18 марта власти Кубани из-за угрозы коронавируса рекомендовали приостановить работу клубам и расположенным в ТРЦ предприятиям общепита. Снова торговые центры открылись только 21 июня. Однако зоны общепита в обычном до пандемии режиме там не функционируют.

Кафе и рестораны, имеющие летники и отдельный вход, смогли вернуться к работе в июне. Запрет на деятельность предприятий общепита без уличного входа, но с отдельными залами обслуживания действует на Кубани уже год.

Материал Юга.ру:

18 марта на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что бизнес просит снять это ограничение. Он предложил возобновить работу заведений общепита в торговых центрах и офисных зданиях с 22 марта. Глава Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина поддержала это решение.

«Точки питания в офисах, в торговых центрах мы можем открыть. Но нельзя ослаблять мероприятия по соблюдению требований санэпидзаконодательства на объектах: соблюдение социальной дистанции, масочного режима, проведение дезинфекции. При этом фудкорты открывать еще рано», — подчеркнула Потемкина.

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По данным пресс-службы краевой администрации, на Кубани насчитывается 108 кафе и ресторанов без отдельного уличного входа, что составляет чуть больше 1% от общего числа заведений общепита. Снятие ковидных ограничений позволит восстановить свыше 550 рабочих мест.

Вениамин Кондратьев Коронавирус Общепит Рестораны Роспотребнадзор Эпидемии

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