На Кубани снова заработают кафе и рестораны в ТЦ, а фудкорты — нет

Власти Краснодарского края 18 марта сообщили, что снимут ковидные ограничения для кафе и ресторанов без отдельного входа

Напомним, год назад 18 марта власти Кубани из-за угрозы коронавируса рекомендовали приостановить работу клубам и расположенным в ТРЦ предприятиям общепита. Снова торговые центры открылись только 21 июня. Однако зоны общепита в обычном до пандемии режиме там не функционируют.

Кафе и рестораны, имеющие летники и отдельный вход, смогли вернуться к работе в июне. Запрет на деятельность предприятий общепита без уличного входа, но с отдельными залами обслуживания действует на Кубани уже год.

18 марта на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что бизнес просит снять это ограничение. Он предложил возобновить работу заведений общепита в торговых центрах и офисных зданиях с 22 марта . Глава Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина поддержала это решение.

«Точки питания в офисах, в торговых центрах мы можем открыть. Но нельзя ослаблять мероприятия по соблюдению требований санэпидзаконодательства на объектах: соблюдение социальной дистанции, масочного режима, проведение дезинфекции. При этом фудкорты открывать еще рано », — подчеркнула Потемкина.