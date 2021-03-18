На Кубани снова можно будет проводить массовые мероприятия. Но не все

Краснодарский край

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Власти Краснодарского края решили с 5 апреля разрешить проводить мероприятия с большим числом участников

Региональные власти 18 марта провели заседание оперштаба, на котором решили ослабить некоторые ковидные ограничения. Например, с 22 марта в торговых центрах откроют кафе и рестораны, однако фудкорты останутся под запретом. Также в этот день возобновится проведение диспансеризации и профилактических медосмотров.

Кроме того, с 5 апреля заполняемость кинозалов, театров и стадионов увеличат до 50%. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев резрешил провести Парад Победы в мае, однако мероприятие состоится без зрителей.

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Кондратьев внес поправки в постановление об изменении правил режима повышенной готовности. Согласно документу, с 5 апреля в регионе разрешат деловые мероприятия с большим количеством участников при соблюдении требований Роспотребнадзора.

Например, на каждого участника, включая организаторов, должно приходиться не менее 4 кв. метров площади места проведения мероприятия. Если мероприятие проходит в зале с посадочными местами, то они должны быть заполнены не более чем на 50%.

Также с 5 апреля власти позволят работать тренажерным и тренировочным залам, фитнес-центрам без ограничений по площади. При этом все требования к соблюдению антиковидных мер сохраняются, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Губернатор продлил его 12 марта на следующие две недели, при этом он не внес в документ никаких изменений.

Вениамин Кондратьев Коронавирус Краснодар

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