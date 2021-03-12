На Кубани снова продлили режим повышенной готовности. Он действует уже год
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 12 марта продлил режим повышенной готовности в регионе
Напомним, режим повышенной готовности действует на Кубани с 15 марта. Его каждые две недели продлевает губернатор Вениамин Кондратьев. Последний раз глава региона подписал постановление, по которому режим сохранится до 14 марта. Таким образом, режим повышенной готовности действует в крае уже год.
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По новому документу, режим повышенной готовности продлили до 29 марта. Жители и гости региона всё также должны использовать маски в местах массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. В остальном в постановлении ничего не изменилось.
По-прежнему запрещено проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей. Число участников деловых мероприятий ограничивается количеством в 100 человек, напомнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.
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