На Кубани снова продлили режим повышенной готовности. Он действует уже год

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 12 марта продлил режим повышенной готовности в регионе

Напомним, режим повышенной готовности действует на Кубани с 15 марта. Его каждые две недели продлевает губернатор Вениамин Кондратьев. Последний раз глава региона подписал постановление, по которому режим сохранится до 14 марта. Таким образом, режим повышенной готовности действует в крае уже год.

По новому документу, режим повышенной готовности продлили до 29 марта. Жители и гости региона всё также должны использовать маски в местах массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. В остальном в постановлении ничего не изменилось.